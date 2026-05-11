Sinner loovutas kolmandas ringis vastasele vaid kaks geimi

Oma karjääri esimest Rooma turniiri tiitlit jahtiv Sinner alistas esmaspäeval Austraalia tennisisti Alexei Popyrini (ATP 60.) 6:2, 6:0. Itaallane lõpetas mängu 20 äralöögi ja 12 lihtveaga, tema vastane sai kirja seitse äralööki ja 21 lihtviga. Teises setis võitis Sinner 30 mängitud punktist 24.

Üle-eelmisel nädalal Madridi Masters-turniiri võiduga ajalugu teinud Sinnerist sai Novak Djokovici järel teine mees, kes võitnud oma hooaja 25 esimest mängu ATP 1000 tasemel.

"See oli väga hea esitus," kommenteeris Sinner pärast võitu. "Ta on tugev servija, aga ta protsent polnud eriti kõrge, mis aitas mind veidi. Aga olen ka teisi serve viimasel ajal väga hästi tõrjunud ning mul on hea meel edasi pääseda."

Sinneri järgmiseks vastaseks on kaasmaallane Andrea Pellegrino, kes sai 7:6 (8), 6:1 jagu 20. asetusega Francis Tiafoest. Seitsmenda asetusega Daniil Medvedev sai kaotatud avaseti järel kahe tunniga 3:6, 6:4, 6:2 jagu hispaanlasest Pablo Llamas Ruizist (ATP 139.)