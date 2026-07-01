Sinner pidi ka teises ringis võitlema, aga kolmest setist piisas

Tasavägise avaseti, kus kummalgi ei õnnestunud murda, järel läks Borges teises setis 3:1 ja 5:3 juhtima. Seisul 5:4 oli portugallasel oma servil settpall, aga Sinner suutis hoopis murda ning kolmandas setis ei suutnud Borges oma kahes esimeses servigeimis pallingut hoida.

Maailma esireket servis lausa 22 ässa ja sooritas 47 äralööki 29 lihtvea kõrval. Oma esimeselt servilt võitis Sinner 82 protsenti mängitud punktidest.

"Esimene sett oli väga raske, aga servisime mõlemad väga hästi ning seega polnud palju pikki pallivahetusi. Võita selline mäng, kus sul pole väga palju kontrolli: olen väga rahul. Eriti sellel pinnasel. Olen tulemuse üle õnnelik, peame mõnda asja küll parandama, aga üldiselt olen väga rahul," kommenteeris Sinner.

Maailma üheksas reket Daniil Medvedev kaotas hispaanlasele Daniel Merida Aguilarile (ATP 84.) avaseti, aga võitis kahe tunni ja 17 minutiga ikkagi 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Sealjuures realiseeris Aguilar oma kuuest murdepallist kaks, Medvedevil jäi aga kuuest kasutamata vaid üks.