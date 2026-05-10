Sinner ja teised itaallased on Roomas hästi alustanud

Maailma esireket Jannik Sinner alustas kodust ATP 1000 kategooria tenniseturniiri Roomas võidukalt, kui alistas austerlase Sebastian Ofneri (ATP 82.) pooleteise tunniga 6:3, 6:4 ja pääses kolmandasse ringi.

Sinner, kes ei pidanud laupäevase mängu jooksul silmitsi seisma ühegi murdepalliga, murdis avaseti neljandas ja teise seti avageimis. Kogu kohtumise jooksul võitis itaallane oma esimeselt servilt 82 protsenti mängitud punktidest ning talle läks kirja 16 lihtviga Ofneri 25 vastu.

"On suurepärane tunne taas väljakul olla. Turniiri esimeses mängus on kõige tähtsam mitte kaotada! Tase tõuseb iga päevaga ja mul on väga hea meel siin olla. See on minu jaoks väga tähtsaks turniiriks: igal hooajal mõtlen siia tulles selle üle, kuidas viimane aasta on läinud. Mul on rõõm siin olla," kommenteeris Sinner.

Viimase poole aasta jooksul nii Pariisi, Indian Wellsi, Miami kui Monte Carlo kõrgeima taseme turniirid võitnud Sinnerist sai eelmisel nädalal Madridis ainus mees, kes on võitnud viis järjestikust ATP 1000 kategooria turniiri. Kui maailma esireket suudaks triumfeerida ka Roomas, saaks temast Novak Djokovici järel teine mees, kes karjääri jooksul võitnud kõik ATP 1000 turniirid.

Kolmandas ringis kohtub Sinner Austraalia tennisisti Alexei Popyriniga (ATP 60.), kes oli 6:3, 2:6, 6:4 üle Jakub Menšikist (ATP 28.). 15. asetusega Arthur Fils andis avasetis Andrea Pellegrinole loobumiskaotuse, võidu sai kirja ka Flavio Cobolli ja nii on kolmandasse ringi jõudnud lausa seitse Itaalia meest.

Toimetaja: Anders Nõmm

Sinner ja teised itaallased on Roomas hästi alustanud

