Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

Sinner murdis 12. asetusega venelase servi kohe kohtumise esimeses geimis ja kordas sama seitsmendas, sealjuures tuli tal seisul 2:1 ise kaks Rubljovi murdepalli tõrjuda.

Ka teine sett algas sarnaselt: Sinner murdis taas esimeses geimis ja läks teisegi murde toel 4:1 ette, siis võitis Rubljov järgmises geimis seisul 0:30 neli punkti järjest ja murdis ise, aga enamaks suuteline polnud ja nii jõudis itaallane pooleteise tunniga nelja parema sekka.

18 lihtvea kõrval 19 äralööki sooritanud Sinner võitis oma esimeselt servilt 75 protsenti mängitud punktidest, Rubljov sai kirja 12 äralööki ja 28 lihtviga. Oma esimeselt servilt võitis Rubljov ainult pooled punktidest.

Sinner on nüüd ATP 1000 taseme turniiridel võitnud 32 järjestikust matši, millega läks selles arvestuses mööda seni esikohta hoidnud Novak Djokovicist. Serbia tennisetäht võitis Masters-sarja turniiridel aastal 2011 järjest 31 kohtumist.

Kui 24-aastane Sinner võidab Roomas veel kaks kohtumist, saab temast Djokovici järel teine mees, kes oma karjääri jooksul võitnud kõik üheksa Masters-sarja turniiri. Viimati võitis Rooma turniiri kohalik mees täpselt 50 aastat tagasi, kui sellega sai hakkama Adriano Panatta.