Glinka alistas Tuneesias juunioride Prantsusmaa lahtiste võitja

Väga kiirelt möödunud avasetis loovutas Glinka oma servil valitsevale Prantsusmaa lahtiste juunioride turniiri võitjale kõigest kaks punkti ning kasutas oma kolmest murdepallist ära kaks.

Cardiffis sakslannast emale ja šotlasest isale sündinud McDonald läks siis teises setis 3:0 juhtima, aga turniiril neljandat asetust omav Glinka jõudis 3:3 viigini. Seisul 4:5 hoidis Eesti teine reket esmalt oma servi ja sooritas siis otsustava servimurde.

Teises ringis jääb Glinka ootama vastast paarist Gilles-Arnaud Bailly - Harold Mayot. 24-aastane prantslane Mayot on kodusel slämmiturniiril kaks korda jõudnud põhitabelisse, kolm aastat tagasi pääses ta Wimbledonis teise ringi.