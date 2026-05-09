Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

Tartus - Korvpalli Eesti meistriliiga poolfinaal: Tartu Ülikool Maks&Moorits - Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti korvpalli meistrivõistluste finaalseerias selgus laupäeva õhtul teine finalist, kui Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas pingelises viiendas mängus Pärnu Transcomi.

Seeria esimesed kaks mängu kaotanud, aga järgmised kaks võitnud Tartu Ülikool alustas otsustavas mängus tugevalt, kui läks avaveerandi lõpus 14 punktiga juhtima. Teisel veerandil paisus edu veel punkti võrra, aga pärnakad näitasid sisu ja suutsid poolajapausiks neljale punktile lihvida. Kodupubliku ees mänginud Tartu Ülikool juhtis ka sisuliselt terve kolmanda veerandi, aga Sverre Aav tabas enne veerandi lõppu kolmese ning tõi tabloole 55:55 viigi.

Otsustaval veerandil dikteeris mängutempot taas võõrustaja, kes saavutas poolteist minutit enne lõpusireeni kuuepunktilise edu, aga Pärnu ei jätnud jonni ning kasutas vastase ebakindluse ära. 40 sekundit enne mängu lõppu jõudsid külalised taas punkti kaugusele, aga Malcolm Bernard tabas 20 sekundit hiljem kaks vabaviset ja viis tartlased taas kolmega juhtima.

Tartu Ülikool otsustas seejärel saata Pärnu tagamängija Devin Harrise vabaviskejoonele ning otsus kandis vilja: ameeriklane viskas esimese mööda ja Pärnu jäi 70:72 kaotusseisu.

Külalised tegid kiirelt vea ning saatsid viskama Bryce McBride'i, kes tabas külmavereliselt mõlemad vabavisked ning Tartu Ülikool vormistas seejärel otsustavas mängus 76:72 (23:12, 12:19, 20:24, 21:17) võidu.

Kapten Martin Paasoja viskas võidumängus 19 punkti ja lisas neli korvisöötu ning kolm lauapalli. Järjest otsustavaid vabaviskeid tabanud McBride lisas omalt poolt 18 punkti, 12 punkti visanud Dylan Painteril jäi kaksikduublist üks lauapall puudu. Pärnu resultatiivseim oli 22 punkti, seitse tulemuslikku söötu ja viis lauapalli kogunud Devin Harris. Keskmängija Yusuf Mohamed panustas 20 punkti ja kuus lauapalli.

Tartu Ülikool läheb seega finaalis vastamisi Kalev/Cramoga, kes alistas neljas mängus TalTech/Alexela. Finaalseeria esimene kohtumine toimub 16. mail Tartu Ülikooli spordihoones, pronksiseeria Pärnu ja TalTechi vahel saab alguse 13. mail Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones..

Toimetaja: Kristjan Kallaste

