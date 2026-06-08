Drelli koduklubi pääses Hispaania kõrgliigas poolfinaali

Eesti korvpallikoondislane Henri Drell ja Badalona Joventut alistas koduse kõrgliiga veerandfinaalseeria otsustavast mängus Baskonia ning kohtub poolfinaalis Valenciaga.

Badalona jäi võõrsil esialgu tagaajaja rolli, aga võõrustajat kaugele ette ei lubatud. Teise veerandi alguses saavutas Baskonia veel kuuepunktilise edu, aga Badalona vastas sellele 12:2 spurdiga ning võitis avapoolaja 41:38. Külalised haarasid kolmandal veerandil ise ohjadest ning läksid korra 11 punktiga juhtima, aga Baskonia püsis veel kenasti mängus.

Otsustaval veerandil aga kahtlust ei tekkinud: Badalona edu püsis terve veerandi vältel kümne punkti juures, kolm ja pool minutit enne mängu lõppu juhiti ka 16 punktiga. Lõpusireeni kõlades jäi otsustavas mängus tabloole Badalona 96:88 (23:24, 18:14, 30:25, 25:25) võit.

Drell tegi kaasa kuus ja pool minutit, mille jooksul viskas viis punkti (kolmesed 1/2, vabavisked 2/2) ja haaras kaks lauapalli. Üleplatsimees oli Hispaania äss Ricky Rubio, kes viskas 23 punkti, jagas neli tulemuslikku söötu ja kogus kolm lauapalli. Ludvig Hakanson lisas omalt poolt 15 silma, nii Simon Birgander kui ka Jabari Parker panustasid 14 silma.

Põhiturniiril kuuena koha saanud Badalona läheb poolfinaalis vastamisi teise asetusega Valenciaga, kes alistas veerandfinaalis Bilbao kahes mängus. Teises poolfinaalis kohtuvad viienda asetusega Barcelona ning kaheksanda asetusega Tenerife.