Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu

Tondiraba jäähallis, enam kui 3500 pealtvaataja ees toimunud kohtumises sai esimesena punktid kirja pealinnaklubi, aga Tartu Ülikool vastas sellele tugevalt ning saavutas kolme minutiga 12:5 eduseisu. Cramo püsis aga mängus ning avaveerandi lõpuks jäi tabloole külaliste 29:28 edu.

Erik Makke tabas teise veerandi alguses kaks korda kaugelt ning viis Cramo viiega juhtima. Seejärel tegi Tartu Ülikooli tsenter Dylan Painter ebasportliku vea, kui virutas korvi all Stephon Jelksile küünarnukiga näkku. Cramo sai sellest hoogu ning läks kaheksaga ette. Oluline mäng kiskus aina tulisemaks ja teise veerandi lõpus läksid tõuklema ka Karl Johan Lips ning Hugo Toom. Tartu klubi suutis kodumeeskond edu küll väiksemaks lihvida, aga Toom tabas sireeni kõlades kolmese ja võõrustaja läks poolajapausile 54:50 eduseisul.

Korvpalli meistriliiga finaalseeria: BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Cramo tuli riietusruumist välja suurepärase energiaga, Toom ja Anrijs Miška viskasid kiirelt kahe peale kaheksa punkti ja võõrustaja edu paisus kümnele silmale. Tartu Ülikool jäi seejärel veidi hätta ja kukkus 13-punktilisse auku, aga suutis siiski toibuda ning veerand lõppes juba tasavägisema heitlusega. Cramo edu küll püsis, kuid Tartu Ülikool jõudis neljanda veerandi eel kolme punkti kaugusele.

Ellu jäämise nimel heidelnud Kalev/Cramo jätkas oma head minekut ning saavutas 7:0 spurdi toel 11-punktilise eduseisu. Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa tegi aga otsustavatel minutitel suurepärase lükke ja pani Cramo rünnakule vastu maa-ala kaitse. See tõi külalistele edu ka rünnakul: Rasmus Andre tabas kolm ja pool minutit enne mängu lõppu kolmese, Lips minut hiljem lauapõrkest veel ühe. Võõrustaja mängis ebakindlalt ning poolteist minutit enne mängu lõppu sai Malcolm Bernard jooksma ja vähendas pealtpanekuga edu ühele punktile.

Miška pani 57 sekundit enne lõpusireeni tartlaste 7:0 spurdile lõpu ja külaliste järgmine rünnak ebaõnnestus, kuid Severi Kaukiainen eksis korvi alt, misjärel üritas Märt Rosenthal oma endise koduklubi rünnaku veaga maha võtta. Bryce Mcbride mängis aga kavalalt ning läks kiirelt viskele, kohtunikud andsid Tartu mängujuhile kolm vabaviset.

Ameeriklane tabas esimese, kuid eksis järgmisel kahel ja Cramo jäi kahe punktiga peale. Järgnevas olukorras tegid tartlased just Rosenthalile, kes tabas mõlemad ning viis kodumeeskonna nelja punktiga juhtima. Tartu Ülikool võttis kiirelt punktilisa ning suutis siis just Rosenthali piisavalt survestada, et endine Tartu mees kaotas palli ning Bernard sai kiirrünnakul seisu viigistada. Cramo ei jõudnud viskele ja seeria neljas kohtumine läks lisaajale.

Õhk Tondiraba jäähallis oli pingest paks ning lisaaeg seda ei kergendanud: Kalev/Cramo alustas kolmesega, Tartu Ülikool vastas samaga. Bernard tabas siis keskpositsioonilt, aga Toomi vabavisked viisid võõrustaja taas ühega juhtima. 36 sekundit enne mängu lõppu tabas Martin Paasoja külmaverelise kaugviske, mis viis Tartu klubi kahega juhtima. Järgmisel rünnakul sai Kaukiainen kaks vabaviset ning soomlane viigistas seisu.

Kalev avaldas kaitses head survet ning ei lubanud Tartu Ülikoolil palli Bernardile toimetada. Kui ameeriklane selle lõpuks oma kätesse sai, libises ta läbimurdel ning lisaaeg lõppes ilma pealevisketa ja 104:104 viigiga.

Pealinnaklubi läks teisel lisaajal juhtima nelja silmaga ning hoidis vastase kaks ja pool minutit kuival. Muuhulgas tegi kehva pallikaotuse ka Tartu Ülikooli liider Lips, misjärel tabas Kaukiainen väga kaugelt ja viis Cramo seitsmega juhtima. Otsustavad hetked olid rabedad, aga kaugelt tabas ka Rosenthal ning Kalev/Cramo teenis kahe lisaaja järel äärmiselt pingelise 116:109 (28:29, 26:21, 24:25, 18:21, 20:13) võidu.

Kalev/Cramo kangelaseks kerkis taaskord Toom, kes viskas 45 minutiga 27 punkti ja lisas viis korvisöötu, kolm vaheltlõiget ja kaks blokki. Rosenthal viskas 21 punkti, samuti viis kaugviset tabanud Stephon Jelks tegi 20 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli. Tsenter Dylan Painter tegi Tartu Ülikooli eest vinge kaksikduubli, kui viskas 22 punkti ja haaras 14 lauapalli.

Cramo leidis esimest korda selles seerias viskekäe üles ning tabas väljakult 48-protsendilise täpsusega, kaugviskejoone tagant 42-protsendiliselt. Tartu klubi viskas kaheseid 59-protsendilise täpsusega, aga kolmesed kukkusid 24-protsendiliselt.

Kolme võiduni peetav seeria on pärast nelja mängu viigis kaks-kaks ning Eesti korvpalli meisterklubi selgub reedel, 29. mail Tartu Ülikooli spordihoones.