Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit

Esimene veerandaeg kulges Tondiraba hallis pigem tasavägiselt ning kumbki meeskond ei suutnud kiirelt eest ära rebida. Alles veerandaja lõpus tegi Tartu Ülikool suurema vahe sisse, kui Bryce McBride tabas minuti jooksul kaks kolmepunktiviset ning viis külalismeeskonna juhtima 28:21.

Tartlased kasvatasid teise veerandaja alguses täpsete kaugvisete abil vahe üheksale punktile (34:25), kuid Kalev vastas Hugo Toomi eestvedamisel 8:0 spurdiga. Eduseisu siiski ei õnnestunud Kalevil haarata ning avapoolaeg lõppes Tartu Ülikooli poolt vaadatuna 43:39.

Kolmanda veerandaja esimestel minutitel viisid Martin Paasoja kaks järjestikust kolmest Tartu Ülikooli esmakordselt ette kümne silmaga (51:41). Sarnaselt avapoolajale oli Kalev hädas kolmeste tabamisega, ent sellele vaatamata suudeti vahet vähendada ja viimase veerandaja alguseks oli vahe kolm punkti.

Tartu Ülikool alustas viimast veerandit Karl Johan Lipsu ja Malcolm Bernardi korvidest 8:0 spurdiga (68:57). Kalev tuli seejärel tasapisi lähemale, kuid eduseisu kordagi ei saavutanud. Võõrustaja skooris viimase 17 sekundi jooksul seitse punkti, aga Tartu Ülikool pidas vastu ja võttis lõpuks napi 82:81 võidu.

Paasoja viskas võitjate resultatiivseimana 21 punkti, McBride lisas omalt poolt 20 silma ning Markus Ilver toetas neid 15 punktiga. Toom ja Erik Makke tõid kalevlaste parimatena vastavalt 22 ja 19 punkti.

Kalev tabas kaheseid parema protsendiga kui Tartu Ülikool (53% vs 44%), kuid suur vahe tuli sisse kolmestel, mida Kalev tabas 17-protsendilise täpsusega. Tartu Ülikooli näitaja oli 38 protsenti. Kalev võitis ka lauavõitluse 49:36 ning sooritas kaheksa pallikaotust Tartu Ülikooli 12 vastu.

Tartu Ülikool asus kolme võiduni peetavat seeriat juhtima mängudega kaks-null. Finaalseeria kolmas kohtumine toimub laupäeval Tartus.