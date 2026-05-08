TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
BC Kalev/Cramo alistas Eesti korvpalli meistriliiga poolfinaalseeria neljandas mängus TalTech/Alexela 95:82 ning pääses kolm-üks seeriavõiduga neljandat aastat järjest finaali.

Kodumeeskond TalTech tegi avaveerandi kolme viimase minutiga 9:0 vahespurdi ja Tormi Niitsu läbimurre teise perioodi esimesel rünnakul tõi tabloole võõrustajate 26:16 eduseisu. Oliver Suuroru kaugviske ja Oliver Metsalu vabavisete järel juhtis TalTech teise veerandaja keskel ka 11 punktiga.

Kalev/Cramo jõudis oma minispurdi järel avapoolaja lõpuks viigini, kolmanda veerandaja võitis tiitlikaitsja juba 26:16. Sealjuures tegi Tehnikaülikooli meeskond kolmandal perioodil kuus pallikaotust.

Otsustava veerandaja alguses läks Kalev/Cramo 12 punktiga juhtima; Metsalu ja Niitsu järjestikused kaugvisked kahandasid võõrustajate kaotusseisu veel kuuele punktile, siis tabasid kaugelt ka Saimon Sutt ja Suurorg ning TalTech jõudis 1.40 enne lõpusireeni nelja punkti kaugusele.

TalTech pidi viimased viis minutit hakkama saama ilma viienda veaga pingile langenud mängujuhi Siim-Markus Postita, otsustavatel hetkedel tõi Kalev/Cramo tagamängija Märt Rosenthal viis järjestikust punkti ja tagas tiitlikaitsjale kolmanda võiduga pääsu finaali.

Anrijs Miška viskas 53-protsendiliselt tabanud Kalev/Cramo kasuks 23 punkti ja võttis seitse lauapalli, Stephon Jelks tabas kaheksast kaugviskest kuus ja kogus 22 punkti ning kaheksa lauapalli. Niits ja Metsalu vedasid TalTechi vastavalt 23 ja 21 punktiga, kodumeeskond tabas 1000-pealise publiku ees kaugviskeid 14/31.

Kolmel eelmisel aastal mängisid koduse liiga finaalis Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits, kõik kolm finaalseeriat võitis pealinna meeskond. Teises poolfinaalseerias Tartu ja Pärnu Transcomi vahel on seis kaks-kaks viigis.

