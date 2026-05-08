X!

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Roomas toimuval kõrgeima taseme naiste tenniseturniiril vajas maailma kolmas reket Iga Swiatek oma avamängu võitmiseks kaht tundi ja 45 minutit.

Rooma WTA 1000 turniiri kolmel korral võitnud poolatar kohtus teise ringi mängus reedel Caty McNallyga (WTA 63.) ja loovutas kohe mängu avageimis ameeriklannale oma servi, aga alistas vastase esimeses setis siiski vaid 29 minutiga 6:1.

Teise seti kolmandas geimis murdis Swiatek nulliga ja jättis viiendas kasutamata kolm murdepalli, kuid ei suutnud siis ootamatult mängu ära lõpetada. Kõigepealt kaotas poolatar seisul 5:4 oma servi, murdis siis vastu ja tegi seisuks 6:5, aga loovutas taas servigeimi. Kiires lõppmängus tegi ameeriklanna kolm minimurret ja sai tunni ja 23 minutiga 7:6 (5) setivõidu.

Otsustavas setis vahetasid naised neljandas-viiendas geimis murdeid, aga Swiatek andis McNallyle otsustava hoobi kaheksandas geimis. Kaks tundi ja 45 minutit kestnud mängus võitis Swiatek oma esimeselt servilt 63 protsenti punktidest, 15 murdepallist realiseeris poolatar seitse.

Kolmandas ringis kohtub kolmekordne võitja 28. asetusega ameeriklanna Emma Navarro ja itaallanna Elisabetta Cocciaretto vahelise mängu võitjaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

17:22

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

11:41

Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu finaali Uuendatud

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

07.05

Nuudi langes Rootsis välja

06.05

Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

06.05

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

05.05

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

04.05

Lajal alustas Hiinas tasavägise võiduga

04.05

Anikina jõudis J200 turniiril veerandfinaali, aga haigestumine sundis loobuma

04.05

Mark Lajal tõusis edetabelis kuus kohta

03.05

Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

02.05

Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

02.05

Ingrid Neeli jaoks katkes Florida turniir poolfinaalis

01.05

Ajaloolise saavutuse lävel Sinner jõudis Madridis kindlalt finaali

01.05

Madridi naiste turniiri finaalis lähevad vastamisi Kostjuk ja Andrejeva

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:58

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

18:25

Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

17:33

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

17:22

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

16:20

Rallikrossi EM-i avaetapil Riias osaleb kuus eestlast

15:59

Premium liiga kalender muudeti Vassiljevile tehtud kingituse tõttu ümber

15:33

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

14:49

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

14:48

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

14:06

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

13:31

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

12:39

Hussarid lähevad laupäeval Tartu maastikumaratonil tiitlit kaitsma

12:03

U-17 jalgpallineiud kaotasid sõprusturniiril Iisraeli eakaaslastele

11:41

Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu finaali Uuendatud

11:27

Pikalt tiitlit oodanud Aston Villa saab Euroopa liigas võimaluse

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

10:21

Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

09:16

Rahvusvaheline kergejõustikuliit ei luba valgevenelasi võistlustulle

08:42

Esinumbrid Thunder ja Pistons teenisid veerandfinaalis teise võidu

08:05

Tiisaar ja Korotkov alustavad MK-hooaega Madridis

loetumad

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

07.05

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

07.05

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

07.05

Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Saksamaa tippjalgpallur lõpetab 30-aastaselt karjääri

07.05

ROK lubab valgevenelastel naasta rahvusvahelisele areenile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo