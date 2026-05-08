Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

Roomas toimuval kõrgeima taseme naiste tenniseturniiril vajas maailma kolmas reket Iga Swiatek oma avamängu võitmiseks kaht tundi ja 45 minutit.

Rooma WTA 1000 turniiri kolmel korral võitnud poolatar kohtus teise ringi mängus reedel Caty McNallyga (WTA 63.) ja loovutas kohe mängu avageimis ameeriklannale oma servi, aga alistas vastase esimeses setis siiski vaid 29 minutiga 6:1.

Teise seti kolmandas geimis murdis Swiatek nulliga ja jättis viiendas kasutamata kolm murdepalli, kuid ei suutnud siis ootamatult mängu ära lõpetada. Kõigepealt kaotas poolatar seisul 5:4 oma servi, murdis siis vastu ja tegi seisuks 6:5, aga loovutas taas servigeimi. Kiires lõppmängus tegi ameeriklanna kolm minimurret ja sai tunni ja 23 minutiga 7:6 (5) setivõidu.

Otsustavas setis vahetasid naised neljandas-viiendas geimis murdeid, aga Swiatek andis McNallyle otsustava hoobi kaheksandas geimis. Kaks tundi ja 45 minutit kestnud mängus võitis Swiatek oma esimeselt servilt 63 protsenti punktidest, 15 murdepallist realiseeris poolatar seitse.

Kolmandas ringis kohtub kolmekordne võitja 28. asetusega ameeriklanna Emma Navarro ja itaallanna Elisabetta Cocciaretto vahelise mängu võitjaga.