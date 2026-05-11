Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

Kolmel korral Roomas karika pea kohale tõstnud Swiatek lubas Osakal kaheksast servigeimist võita vaid kaks, realiseeris 13-st murdepallist kuus ning võitis kõigist mängitud punktidest 63 protsenti. Esimese seti seisult 2:2 võitis Swiatek järgmisest 11-st geimist kümme.

Roomas on selgunud kõik veerandfinalistid ning Swiatek läheb kaheksa parema seas vastamisi maailma viiendast reketist ameeriklanna Jessica Pegulaga, kes oli 7:6 (6), 6:2 üle Austriat esindavast Anastassia Potapovast (WTA 38.).

Veerandfinalistidest ainsana pidi esmaspäeval kolm setti mängima kolmanda asetusega Coco Gauff. Noorte ameeriklannade põnevas vastasseisus kaotas ta Iva Jovicile (WTA 17.) avaseti 5:7 ning jäi teises 3:5 ja 30:40 kaotusseisu, aga suutis matšpalli tõrjuda, ise murda ja seti 7:5 võita. Otsustav vaatus kuulus Gauffile juba kindlalt 6:2.

Gauff läheb veerandfinaalis kokku kaheksanda asetusega Mirra Andrejevaga. Selle mängu võitja kohtub nelja parema seas rumeenlanna Sorana Cirsteaga või Jelena Ostapenkoga; Läti tennisetäht oli kindlalt 6:1, 6:2 üle Anna Kalinskajast.

Ukrainlanna Elina Svitolina alistas hea turniiri selja taha jätnud 20-aastase tšehhitari Nikola Bartunkova 6:2, 6:3 ning kohtub veerandfinaalis Jelena Rõbakinaga, kes vajas Karolina Pliškova 6:0, 6:2 alistamiseks vähem kui tundi. Sealjuures suutis maailma teine reket ühe korra ikkagi oma servi kaotada.