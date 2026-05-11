Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada
Kõrgeima taseme naiste tenniseturniiril Roomas loovutas endine maailma esireket Iga Swiatek kaheksandikfinaalis teisele endisele esinumbrile Naomi Osakale vaid kolm geimi.
Kolmel korral Roomas karika pea kohale tõstnud Swiatek lubas Osakal kaheksast servigeimist võita vaid kaks, realiseeris 13-st murdepallist kuus ning võitis kõigist mängitud punktidest 63 protsenti. Esimese seti seisult 2:2 võitis Swiatek järgmisest 11-st geimist kümme.
Roomas on selgunud kõik veerandfinalistid ning Swiatek läheb kaheksa parema seas vastamisi maailma viiendast reketist ameeriklanna Jessica Pegulaga, kes oli 7:6 (6), 6:2 üle Austriat esindavast Anastassia Potapovast (WTA 38.).
Veerandfinalistidest ainsana pidi esmaspäeval kolm setti mängima kolmanda asetusega Coco Gauff. Noorte ameeriklannade põnevas vastasseisus kaotas ta Iva Jovicile (WTA 17.) avaseti 5:7 ning jäi teises 3:5 ja 30:40 kaotusseisu, aga suutis matšpalli tõrjuda, ise murda ja seti 7:5 võita. Otsustav vaatus kuulus Gauffile juba kindlalt 6:2.
Gauff läheb veerandfinaalis kokku kaheksanda asetusega Mirra Andrejevaga. Selle mängu võitja kohtub nelja parema seas rumeenlanna Sorana Cirsteaga või Jelena Ostapenkoga; Läti tennisetäht oli kindlalt 6:1, 6:2 üle Anna Kalinskajast.
Ukrainlanna Elina Svitolina alistas hea turniiri selja taha jätnud 20-aastase tšehhitari Nikola Bartunkova 6:2, 6:3 ning kohtub veerandfinaalis Jelena Rõbakinaga, kes vajas Karolina Pliškova 6:0, 6:2 alistamiseks vähem kui tundi. Sealjuures suutis maailma teine reket ühe korra ikkagi oma servi kaotada.
