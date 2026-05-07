Nuudi langes Rootsis välja

Nuudi kaotas teises ringis kohalikule mängijale Sara Dahlströmile (WTA -) 5:7, 6:4, 2:6. Eestlanna murdis koguni seitsmel korral Dahlströmi servi, aga ise kaotas 15 servigeimist üheksa. Esimeses setis läks Nuudi 0:2 seisult juhtima 4:2, aga jäi uuesti taha 4:5 ja kaotas seti. Teine sett algas seitsme järjestikkuse servimurdega, kuni Nuudi suutis seisul 4:3 servi hoida ja sellega sett võita. Aga otsustavas setis Nuudi enam 2:2 seisult geimi ei saanud, vahendab Tennisnet.ee.

Nuudil on hea variant veel ühe põhitabeli võiduga naasta WTA edetabelisse, aga kolme aasta taguse vormi ja edetabelikoha (469. novembris 2023) taastamine ilmselt võtab veel aega.