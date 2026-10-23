Vassiljev: selline pakkumine tuleb vastu võtta

Eesti Võrkpalli Liidu juhatus nimetas Eesti meeste koondise uueks peatreeneriks Rainer Vassiljevi. Pärnu Võrkpalliklubi peatreener ütles ERR-ile, et koondisega seotud olemine on auasi ning sellisele pakkumisele ära öelda ei saa.

Eesti meeste võrkpallikoondist on viimased neli ja pool aastat juhendanud Alar Rikberg, kelle juhendamisel on Euroopa meistrivõistlustel teenitud kolm võitu, aga edasipääsuni jõutud ei ole. Sel nädalal sai aga kindlaks, et Eesti koondis mängib järgmisel aastal Poolas toimuval MM-finaalturniiril.

Uus peatreener Vassiljev ütles ERR-ile, et koondis on näidanud küll häid mänge, aga peamiseks märksõnaks saab tema jaoks stabiilsus. "Koondisena saame ja peame minema stabiilsemaks, et oma taset tõsta. Koondises on olemas ja lähitulevikus tulemas väga huvitavaid kujusid. Mina olen optimistlik, et Eesti võrkpall on heas seisus," ütles Vassiljev.

Mis motiveeris teda tööd vastu võtma? "Eks seda tööd on tehtud juba ka 20 pluss aastat. Meil on oma sihid treeneritena. Olen alati pidanud rahvuskoondist auasjaks. Oled sa mängija, oled sa treener või kuidagi teistmoodi staff'i liige, see on alati auasi. Selline pakkumine tuleb vastu võtta," vastas Vassiljev, kes oli aastail 2024-2025 hoopis Läti meeskonna peatreener. Varasemalt on tal kogemust nii Eesti meeste ja ka naiste koondise abitreenerina.

"Kuna mul on varasemalt koondisega tegelemise kogemus olemas, siis see on täpselt selline amet, mis on justkui kõik päevad aastas. Mõtteid saab mõlgutada. Õnneks liigun Pärnu ja Rakvere vahet päris palju, autoga sõitmist on. Autoroolis on hea mõtteid mõlgutada," lisas ta.

Rainer Vassiljev Läti koondisega

Alles töö vastu võtnuna pole tal olnud aega treenerite pinki veel täita, aga Vassiljev loodab lähinädalail oma abitreenerid paika panna. "Kõigepealt tahaks öelda seda, et treenerina Rainer Vassiljev, olgu ta klubi treener või koondise treener, olen mina olnud ühtemoodi. Koondises võib kindlasti näha ühtteist sarnast, mida olen üritanud viimastel aastatel ellu viia Pärnus. Iseendale hinnangut anda on ülimalt keeruline, pigem on see, et las see jääb inimeste vaadata," rääkis Vassiljev.

"Mõttemaailm treeneriametisse asudes on selline, et me teeme sporti, tahame igat punkti, geimi ja mängu võita. Võitluslikkus, võidutahe ja emotsionaalsus, mis peaks igast koondisemängust välja paistma."

"Koondisega on alati aken lühike, tahaks nii pikalt kui võimalik. Natuke sõltub sellest, millal mängijad lõpetavad liigasid, millal keegi jõuab. Kes abilised hakkavad olema, see on lähituleviku teema. See töö on minu jaoks algamas, hakkan komplekteerima," lisas peatreener.

Samuti ei ole ta veel paika pannud, mis potentsiaalseid muudatusi koondise koosseisus teha. "Kindlasti on praegu raske vastata, kuna meil on vahepeal veel klubihooaeg. Töö algab kevadel. Mis seisus Eesti võrkpallurid on kevadel, eks seda näe," ütles Vassiljev. "Aga Eesti koondisesse on oodatud kõik mängijad, kes tahavad Eesti koondist esindada. Kui on selge, kellel see tahe olemas on, siis on vaja teha valikuid."

Eesti meeste koondis mängib järgmise aasta septembris Poolas toimuval MM-il, kuid ees ootavad ka olulised mängud Euroopa liigas, mille kaudu üritatakse kvalifitseeruda ka 2028. aasta Euroopa meistrivõistlustele.