PSG kodumäng lükati meeleavalduste tõttu edasi

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga teatas reedel, et mäng kohalike tippklubide vahel lükatakse pühapäevalt esmaspäevale, sest kohalik politsei ei lubanud mängu nädalavahetusel korraldada.

Kohalikud võimud valmistuvad nädalavahetusel taaskord hiiglaslikeks meeleavaldusteks, eelmisel laupäeval käis Pariisi tänavatel enam kui pool miljonit inimest. Peaminister Sebastien Lecornu teatas teisipäeval, et meeleavalduste rahustamiseks kaasatakse ka sõjavägi.

Samas korraldab ameerika jalgpalli profiliiga NFL pühapäeval esmakordselt mängu Prantsusmaa pinnal, kui rahvusstaadionil Stade de France'il lähevad vastamisi Pittsburgh Steelers ja New Orleans Saints.