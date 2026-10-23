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PSG kodumäng lükati meeleavalduste tõttu edasi

Jalgpall
Politseibussid PSG kodustaadioni, Parc des Princes'i ees
Politseibussid PSG kodustaadioni, Parc des Princes'i ees Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi pidanuks sel pühapäeval võõrustama koduses kõrgliigas Lyoni, kuid tulenevalt seal puhkenud protesti tõttu lükati mängu algus 24 tunni võrra edasi. Samas peab pühapäeval Pariisis mängu ameerika jalgpalli profiliiga NFL.

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga teatas reedel, et mäng kohalike tippklubide vahel lükatakse pühapäevalt esmaspäevale, sest kohalik politsei ei lubanud mängu nädalavahetusel korraldada.

Kohalikud võimud valmistuvad nädalavahetusel taaskord hiiglaslikeks meeleavaldusteks, eelmisel laupäeval käis Pariisi tänavatel enam kui pool miljonit inimest. Peaminister Sebastien Lecornu teatas teisipäeval, et meeleavalduste rahustamiseks kaasatakse ka sõjavägi.

Samas korraldab ameerika jalgpalli profiliiga NFL pühapäeval esmakordselt mängu Prantsusmaa pinnal, kui rahvusstaadionil Stade de France'il lähevad vastamisi Pittsburgh Steelers ja New Orleans Saints.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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