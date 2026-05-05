Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

Marta Kostjuk
Marta Kostjuk
Madridis toimunud WTA 1000 taseme tenniseturniiri võitnud ja maailma edetabelis 15. kohale kerkinud ukrainlanna Marta Kostjuk jätab vigastusele viidates Rooma kõrgeima kategooria turniiri vahele.

23-aastane ukrainlanna alistas pühapäeval Madridi turniiri finaalis neutraalse lipu all mängiva 19-aastase venelanna Mirra Andrejeva veidi vähem kui poolteist tundi kestnud lahingu järel 6:3, 7:5.

Kostjuk teenis oma karjääri kolmanda WTA turniirivõidu ja esimese 1000 kategooria tasemel. Seejuures oli ukrainlanna jaoks tegu teise järjestikuse turniirivõiduga, sest paar nädalat tagasi võidutses ta Prantsusmaal Rouen'is peetud 250 kategooria turniiril. Madridi turniiri võit tõstis ta maailma edetabelis kaheksa kohta, 15. positsioonile.

Teisipäeval teatas ukrainlanna aga, et peab sel nädalal Rooma WTA 1000 turniirist loobuma. "See on valus: pärast oma karjääri parimat perioodi ootasin Rooma turniiri väga, aga mõnikord on su kehal teised plaanid," alustas Kostjuk sotsiaalmeedias postitust.

"Olen viimastel päevadel olnud hädas puusaga. Ka mu hüppeliiges ei ole veel täielikult paranenud ja selles olukorras ei ole mõttekas edasi suruda, seega ma seal tänavu ei mängi. Rooma on minu jaoks nii eriline paik: fännid, atmosfäär... ja söök. Mul on seal olnud hiilgavaid hetki ja mul on kurb, et ma ei saa seal mängida, aga nüüd on aeg taastuda ja Pariisiks valmistuda," lisas ukrainlanna.

Tänavune Prantsusmaa lahtiste põhiturniir algab Pariisis 24. mail.

Toimetaja: Anders Nõmm

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

