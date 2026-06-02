Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

23-aastane Lajal (ATP 157.) ning aasta vanem Riedi (ATP 120.) vahetasid matši alguses eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil Lajal esimest korda murdis ning seejärel 6:2 võidu vormistas.

Riedi murdis teise seti alguses aga eestlase pallingu ning võitis ka järgmise geimi. Seejärel jäi Lajal lausa 1:4 kaotusseisu, aga vastas suurepäraselt, võites järgmised neli geimi. Võitja selgus lõppmängus, kus Lajal skooris esimesed kuus punkti ning vormistas lõpuks 6:2, 7:6 (1) võidu.

Esimest korda sel hooajal muruväljakul mänginud Lajal lõi Riedile 11 ässa ja tegi kaks topeltviga, Šveitsi teine reket lõi seitse ässa, kuid tegi kuus topeltviga. Eestlane teenis esimeselt pallingult punkti 82-protsendilise eduga (Riedi 54%) ja teiselt 42-protsendiliselt (Riedi 46%). Äralööke kogunes eestlasel 22 ja Riedil 25, aga Lajal tegi vastase 31 lihtvea vastu 17, kasutades ära oma kaheksast murdevõimalusest viis.

Lajal kohtub teises ringis kas uusmeremaalase James Watti (ATP 717.) või briti Harry Wendelkeniga (ATP 227).