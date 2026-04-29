Sinner jõuab stabiilsuse toel harvanähtavate saavutusteni

Mõlemal mängijal oli probleeme murdevõimaluste realiseerimisega. Sinner seda esimeses setis kahel korral suutis, aga kogu mängu peale jäi seitse võimalust ka kasutamata. Jodar ei suutnud realiseerida aga ühtki seitsmest võimalusest, sealjuures viiel puhul teises setis.

Sinner on jõudnud nüüd aasta esimesel neljal Mastersil poolfinaali. Varem on sama suutnud vaid Roger Federer (2006) ja Rafael Nadal (2010 ja 2011).

Samuti sai temast kuues mängija ajaloos, kes jõudnud kõigil üheksal Mastersil vähemalt poolfinaali. Varem on sama klubiga liitunud Nadal, Federer, Novak Djokovic, Andy Murray ja Alexander Zverev.

Nelja hulgas läheb itaallane kokku kas Jiri Lehecka (Tšehhi; ATP 14.) või Arthur Filsiga (Prantsusmaa; ATP 25.).