Sinner jõuab stabiilsuse toel harvanähtavate saavutusteni

Jannik Sinner
Tennis

Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner alistas Madridi Mastersi veerandfinaalis hispaanlase Rafael Jodari (ATP 42.) 6:2, 7:6 (7:0).

Mõlemal mängijal oli probleeme murdevõimaluste realiseerimisega. Sinner seda esimeses setis kahel korral suutis, aga kogu mängu peale jäi seitse võimalust ka kasutamata. Jodar ei suutnud realiseerida aga ühtki seitsmest võimalusest, sealjuures viiel puhul teises setis.

Sinner on jõudnud nüüd aasta esimesel neljal Mastersil poolfinaali. Varem on sama suutnud vaid Roger Federer (2006) ja Rafael Nadal (2010 ja 2011).

Samuti sai temast kuues mängija ajaloos, kes jõudnud kõigil üheksal Mastersil vähemalt poolfinaali. Varem on sama klubiga liitunud Nadal, Federer, Novak Djokovic, Andy Murray ja Alexander Zverev.

Nelja hulgas läheb itaallane kokku kas Jiri Lehecka (Tšehhi; ATP 14.) või Arthur Filsiga (Prantsusmaa; ATP 25.).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

20:38

Sinner jõuab stabiilsuse toel harvanähtavate saavutusteni

18:42

Neel alustas Floridas kindla võiduga

17:12

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

11:49

Malõgina sai Gruusias võidu ja kaotuse

09:03

Kuus matšpalli päästnud Baptiste alistas veerandfinaalis Sabalenka

28.04

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

27.04

Ken Ink mängis Prantsusmaal J60 turniiri finaalis

27.04

Lajal alustas Jiujiangi turniiri kahesetilise võiduga

25.04

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

24.04

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

24.04

Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

23.04

Swiatek sai Madridis lihtsa tööpäeva, Svitolina langes konkurentsist

23.04

Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

23.04

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

22.04

Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

multimeedia

sport.err.ee uudised

23:02

Legendaarsest Eesti laskjast ilmus raamat

22:49

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

22:28

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 29. aprill

21:52

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse

21:10

Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

20:38

Sinner jõuab stabiilsuse toel harvanähtavate saavutusteni

20:12

Andrei Ojamets jätkab Tartu Bigbanki peatreenerina

19:54

Tallinnas hakatakse selgitama Eesti paremaid bowling'u mängijaid

19:28

Sikk tuli triatlonist duatloniks muutunud karikaetapil 25. kohale

18:42

Neel alustas Floridas kindla võiduga

18:07

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

17:50

Romet Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarja hooaja alguses võidu

17:12

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

16:42

Jaan Ehlvest tuli koos USA-ga veteranide võistkondlikuks maailmameistriks

16:06

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia talialade nimekirjad

15:43

Eesti kardisportlased saavutasid Leedus kolm esikohta

15:09

Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

14:41

Sporting alistas penaltiseerias tiitlikaitsja Flora ja jõudis poolfinaali

14:06

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

loetumad

22:28

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

22:49

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

14:06

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

13:28

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

28.04

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile Uuendatud

21:52

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust

17:12

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

16:42

Jaan Ehlvest tuli koos USA-ga veteranide võistkondlikuks maailmameistriks

