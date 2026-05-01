Ajaloolise saavutuse lävel Sinner jõudis Madridis kindlalt finaali

Enne reedet oma üheksa viimast matši, sealjuures Barcelona ATP 500 turniiri võitnud maailma 25. reket suutis matši avageimis Sinneri vastu oma servi hoida, aga itaallane murdis siis kaks korda järjest ja läks 5:1 ette. Teises setis oli Fils servil kindlam ja tõrjus viiendas geimis kaks Sinneri murdepalli, ent kolmandal katsel sai itaallane ühe üheksandas geimis kätte ja võitis mängu tunni ning 27 minutiga.

Sinner võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti punktidest (21/24) ja sooritas 17 äralööki prantslase kümne vastu. Filsile läks kirja 24 lihtviga ning murdepallini ta ei jõudnudki. Oma teiselt servilt võitis Fils 45 protsenti punktidest (14/31), Sinner sealjuures 68 protsenti.

Finaalis kohtub Sinner Alexander Zverevi või Belgia tennisisti Alexander Blockxiga. Kui Sinner peaks finaali võitma, saab temast esimene mees, kes on võitnud viis järjestikust ATP 1000 taseme turniiri.

"Üritasin olla väga agressiivne ja tundsin end tõrjetel väga enesekindlalt. Ta hakkas teises setis paremini servima ning see läks veidi keerulisemaks, aga olen üldise tasemega väga rahul. Teadsin enne mängu, et lähen vastamisi ühe praeguse maailma parima tennisistiga. Mul on väga hea meel, et tema vastu mängida sain," kommenteeris Sinner, kes on nüüd ATP 1000 turniiridel võitnud 27 järjestikust mängu.