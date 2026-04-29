Kuus matšpalli päästnud Baptiste alistas veerandfinaalis Sabalenka

Baptiste kohtus kaheksa parema seas maailma esinumbri Arina Sabalenkaga. Ameeriklanna kaotas avaseti 2:6, kuid võitis järgmise 6:2.

Otsustavas kolmandas setis asus Sabalenka juhtima 5:4, aga järgmises geimis tõrjus Baptiste oma servil viis matšpalli ning viis seti kiiresse lõppmängu, kus jäi 2:4 kaotusseisu. Sabalenka sai seisul 6:5 veel ühe matšpalli, mille jättis kasutamata. Baptiste pööras seejärel seisu enda kasuks ja teenis lõpuks 8:6 võidu.

Sabalenka jaoks lõppes 15 mängu kestnud võiduseeria. Selle seeria jooksul alistas ta Miami turniiril ka Baptiste'i. "Mängisin Sabalenka vastu paar nädalat tagasi ja see oli üsna tasavägine mäng. Seega teadsin nüüd paremini, kuidas tuleb tema vastu mängida," sõnas Baptiste.

Ameeriklanna kohtub poolfinaalis Mirra Andrejevaga (WTA 8.), kes sai 7:6 (1), 6:3 jagu Leylah Fernandezest (WTA 25.). Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad omavahel Marta Kostjuk (WTA 23.) - Linda Noskova (WTA 13.) ja Karolina Pliškova (WTA 197.) - Anastassia Potapova (WTA 56.).