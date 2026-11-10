Sabalenka ja Andrejeva alustasid aastalõputurniiril võiduga

Sabalenka jäi avasetis kaks korda murdega taha, sealjuures ka seisul 4:5. Aga tal õnnestus seis tasakaalustada ja juhtida sett kiiresse lõppmängu, mille lõpetas 3:2 pealt nelja punktiga järjest.

Teises setis sai Sabalenka seisul 5:4 servida kohtumise võidule, aga jäi taha 15:40 ja kaotas geimi. Järgnevas murdis ta aga kohe tagasi ja realiseeris ülejärgmises teise matšpalli.

Sabalenka alistas Muchova tänavu steist korda pärast jaanuaris Brisbane'is teenitud võitu. Seejuures kolm eelnevat kahe mängija omavahelist kohtumist oli võitnud Muchova.

Teises teise alagrupi avaringi kohtumises sai Mirra Andrejeva märksa kindlamalt 6:4, 6:0 jagu ukrainlannast Elina Svitolinast.

Teisipäeval lähevad esimeses alagrupis vastamisi Marta Kostjuk (Ukraina) - Jessica Pegula (USA) ja Coco Gauff (USA) - Linda Noskova (Tšehhi).