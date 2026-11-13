Matšpalli tõrjunud Pegula pääses aastalõputurniiril poolfinaali

USA-s Indian Wellsis jätkuval tennise naiste aastalõputurniiril on selgunud kolm poolfinalisti. Neljapäeval tagas koha nelja parema seas maailma viiendast reketist ameeriklanna Jessica Pegula, kes alistas tšehhitari Linda Noskova (WTA 8.) 7:6 (2), 4:6, 7:5.

Tasavägises ja ligi tund aega kestnud avasetis vahetasid Pegula ja Noskova järjestikuseid murdeid: ameeriklanna läks juhtima 3:1, aga tšehhitar võitis kaks järgmist geimi; siis kasutas Pegula pikale veninud kaheksandas geimis ära neljanda murdevõimaluse ning läks ette 5:3, aga Noskova vastas ka sellele.

Avaseti kiires lõppmängus viis punkti järjest võitnud Pegula tase langes veidi teises setis, tema esimese servi õnnestumise protsent seal oli 50 ning Noskova võitis oma esimeselt servilt 76 protsenti mängitud punktidest. Otsustava murde sooritas tšehhitar viimaseks jäänud kümnendas geimis.

Otsustava seti teises geimis jäi Pegula oma servil 0:40 kaotusseisu, tõrjus neli murdepalli, ent kaotas siiski servi. Ameeriklannal õnnestus jälle kohe vastu murda, kümnendas geimis tõrjus ta seisul 4:5 matšpalli ning võitis teel matšivõiduni kolm geimi järjest.

Pegula lõi karjääri parimat tähistavad 16 ässa, Noskova patustas sealjuures 15 topeltveaga. Ameeriklanna sooritas 28 lihtvea kõrval 35 äralööki, maailma kaheksanda reketi arvele jäi 46 äralööki ja 51 lihtviga.

Vaatamata kaotusele tagas Noskova teise seti võiduga esimese grupi võidu. Nii tema, Pegula kui Coco Gauff võitsid alagrupis kaks mängu ja kaotasid ühe, aga ameeriklannad kaotasid kolm setti Noskova kahe vastu ning Pegula võitis Gauffist ühe seti rohkem, nii pääses just tema tšehhitari järel teisena edasi.

Pegula kohtub aastalõputurniiri poolfinaalis Mirra Andrejevaga, Noskova jääb vastast ootama teise grupi viimase vooru otsustavast mängust Arina Sabalenka ja Elina Svitolina vahel.