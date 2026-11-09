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Gauff sai tasavägises matšis Pegulast jagu, Noskova alistas Kostjuki

Tennis
Coco Gauff
Coco Gauff Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

USA-s Indian Wellsis alanud WTA aastalõputurniiril, kuhu pääsesid hooaja kaheksa paremat naist, olid avapäeval võidukad ameeriklanna Coco Gauff ja tšehhitar Linda Noskova.

Kaks aastat tagasi WTA finaalturniiri võitnud Gauff (WTA 4.) sai kaks tundi ja 39 minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:7 (5), 6:2 jagu kaasmaalannast Jessica Pegulast (WTA 5.). Seejuures jäi Gauff teises setis kahe murdega 0:3 taha, aga suutis 1:5 kaotusseisust võita viis geimi järjest ning seisul 6:5 teenis ta Pegula servil ka esimese matšpalli, mida tal ei õnnestunud kätte saada. Kolmandat setti alustas aga Gauff ise kahe murdega ja võttis lõpuks kindla võidu.

"Tundsin, et see oli väga hea mäng, mõlemad näitasime kõrget taset," ütles Gauff. "Arvan, et suurim erinevus oli vaimutugevuses. Mul ei olnud ei madal- ega kõrghetki ja isegi kui kaotasin teises setis matšpalli, suutsin selle kiiresti unustada."

Tänavune Wimbledoni tšempion Noskova (WTA 8.) sai kolmanda järjestikuse võidu viimasel hetkel turniirile pääsenud ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 10.) üle, võites veidi alla pooleteise tunni kestnud matši 6:2, 6:4. Kostjuk jäi algselt tänavuse kaheksa parema seast välja, aga oli varumängija ning kui maailma esireket Jelena Rõbakina pidi tervise tõttu turniirist loobuma, pääseski Kostjuk peale.

See oli Noskova ja Kostjuki neljas omavaheline mäng, kõik on olnud sel aastal. Kui kevadel Madridis peetud WTA 1000 kategooria turniiri veerandfinaalis jäi Kostjuk peale 7:6 (1), 6:0, siis järgmised on võitnud Noskova – Wimbledonis 6:4, 6:4, USA lahtistel 7:5, 5:7, 6:4 ja nüüd finaalturniiril.

"Ma ei tahtnud pikki pallivahetusi," kommenteeris Noskova enda taktikat. "Tundsin, et pidin end natuke rohkem motiveerima, kuna on ju hooaja lõpp. See on viimane nädal, sisimas tahad ju sellega lihtsalt ühele poole saada, et siis puhkama minna. Aga see on minu jaoks väga oluline nädal."

Septembrist saadik randmevigastuse tõttu võistluskarussellilt eemal olnud Kostjuk ütles pärast mängu, et ranne oli kolm kuud iga päev valutanud ja pühapäev oli alles teine päev, kui see ei teinud valu. "Ma ei oodanud, et pean turniiri kohe esimesest mängust alustama. Ausalt öeldes ei oodanud, et pean üldse mängima," tunnistas ta. "Aga kõige olulisem on, et olen valuvaba, mul oli hea meel jälle väljakul olla."

Teisipäeval mängib Kostjuk Pegulaga ja Gauff Noskovaga. Esmaspäeval alustab turniiri teine grupp, kus esmalt lähevad vastamisi Arina Sabalenka (WTA 2.) ja Karolina Muchova (WTA 7.) ning seejärel Mirra Andrejeva (WTA 3.) ja Elina Svitolina (WTA 6.).

Toimetaja: Maarja Värv

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