Ken Ink mängis Prantsusmaal J60 turniiri finaalis

Eesti tennise noorte esireket Ken Ink jõudis Nice'is juunioride ITF-i J60 turniiri finaali, aga seal pidi vastu võtma kaotuse.

Kõigepealt mängiti alagruppides, kust sai edasi ainult võitja. Esimesena asetatud Ink võitis kaks mängu kindlalt, aga Luca Iliescu (Prantsusmaa) alistas ta 6:1, 2:6, 10:8. Kaheksa noormehe play-off'is võitis Ink veel kaht prantslast, veerandfinaalis Albin Colette'i 6:2, 2:6, 6:2 ja poolfinaalis Mario Vukovici 6:3, 6:2. Finaalis tuli Inkile vastu Jegor Navrazidi, kes mängib neutraalsena. Eesti tennisist kaotas ülinapilt 7:5, 2:6, 6:7, vahendab Tennisnet.ee.

Paarismängus ta kaasa ei teinud.

Edetabelipunkte Ink juurde ei saanud, sest finaalipääsu eest teenis ta 36 punkti, aga tema kuuest seni arvel olnud tulemusest on kõige nõrgem samuti 36 punkti. Nüüd sai ta kirja vanema turniiri asemel uuema ja tema senine punktisumma püsib vähemalt sügiseni – langeda ei saa, aga kasvada võib.

Järgmisel nädalal mängivad Ink ja Elizaveta Anikina J200 turniiril Salsomaggiores (Itaalia).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Ken Ink mängis Prantsusmaal J60 turniiri finaalis

