Tennise EMV teises ringis särasid noormängijad

Kohe algasid seal pingelised kolmesetilised heitlused, millest põnevaim oli kindlasti Eesti juunioride esireketi Ken Inki ja kogenud Siim Troosti heitlus, kirjutab tennisnet.ee. Mäng käis pisut üles-alla ja oli ka murdeid ning pikki punkte. Esimeses setis oli aga Ink tie-break'is nii selgelt üle, et võitis selle 7:0 ja siis juhtis teises setis 4:1. Troost leidis siiski võimaluse omapoolse murdega vastata ja võitis teise seti, kuid kolmanda seti viimastes geimides võis treenitus ikkagi otsustada. Ink võitis 7:6, 5:7, 7:5 umbes 3 tundi ja 15 minutit kestnud mängu.

Ink läks mängu võitma, ehkki otseselt ta ei tunnistanud, et olnuks kohtumise favoriit. "Siim on kogenud mängija ja lihtne kindlasti ei olnud, kuidagi õnnestus võita," ütles Ink. Teise seti mõõna kohta ütles Ink, et ega ta ise midagi ära ei andnud, vaid Troost pani juurde. "Aga pidanuks siiski kahe setiga ära tegema," lisas ta.

Edukas oli ka teine Eesti tugevam juuniormängija Edwin Averjanov (6.), aga tema vastane oli eakaaslane Hugo Narmont, kes algul ja lõpus jäi vastasele alla, aga vahepeal mängis edukalt ja suutis setigi võita. Averjanov jäi peale 6:2, 6:7, 6:1 ja kohtub nüüd tiitlikaitsja Kristjan Tammega (2), kes alistas Robin Lucas Sirk'i 6:4, 6:2. Jätkavad ka teised favoriidid Markus Mölder (1) ja Oliver Ojakäär (3).

Kuid eriliselt paistsid noored mängijad silma naiste üksikmängus. Veerandfinaali jõudsid nii Elizaveta Anikina (6), Nora Olivia Adamson ja Kiira Paškov – keegi neist pole vanem kui 16. Ilmselt raskeim vastane oli Adamsonil, kes kohtus mulluse finalisti Laura Rahneliga (3). Vahelduva eduga kulgenud mängus pidas Adamson Rahneli tempole vastu ja võitis 6:2, 5:7, 6:2.

"See oli tõesti mu parim võit võrreldes kõigi seniste tulemustega," ütles Adamson. "Mind aitas eelkõige stabiilsus. Me mõlemad pingutasime iga punkti lõpuni välja, aga ma eksisin temaga võrreldes vähem." Adamson on sel suvel treeninud Lõuna-Prantsusmaal Cannes'i akadeemias nimega Elite Tennis. "Seal tegin kaks-kolm korda päevas trenni, mis on märksa rohkem, kui ma Eestis tegin. Eks sellisest trennist peabki mängutase tõusma."

Kindlasti ei alahinda Adamson järgmist vastast Grete Gulli (5), kes siiski varasemate Eesti meistrivõistluste põhjal on Rahnelile veidi alla jäänud. "Tuleb kindlalt mängima minna, aga sama vastase võimalustega arvestama," ütles Adamson

Anikina kohtus Helena Narmontiga, kes on küll viimasel ajal vähe mänginud, aga tase piisavalt hea, et Eesti tulevikulootusega heidelda. Narmont tegi esimesena murde seisuks 5:4, aga järgmise geimi mängis Anikina suurepäraselt, enam ta vigu ei teinudki ja võitis sealt alates kõik geimid – 7:5, 6:0.

Paškovi vastane oli Eesti meistrivõistlustel mitu medalit nii üksik- kui paarismängus võitnud Anet Angelika Koskel (4), ehkki ka tema kohta võib öelda, et kindlasti ei treeni ta nii palju kui mõne eelmise tšempionaadi eel. Paškov võitis 7:5, 3:6, 6:4. Samamoodi nagu Adamson Rahneli vastu, tunnetas ka Paškov, et vastane lööb mõnevõrra võimsamalt, aga ta suutis tempoga väga hästi kaasa minna ja olla kindlam.

Paškov kohtub nüüd Marie Johanna Lapimaaga (8), keda ta on järjest kahel noorteturniiril võitnud. Vähemalt selle põhjal peaks Paškov olema kerge favoriit. Anikinal läheb aga kindlasti raskeks, sest talle polnud loos armuline ja veerandfinaalis kohtub ta Eesti esireketi Elena Malõginaga.

Osa kohtumisi peeti teisipäeval siiski ka Kalevi väljakutel õhtupoolikul – segapaarismängu veerandfinaalid. Tiitlikaitsjad Andrea Roots - Denis Maijorov, kes mõlemad pääsesid ka üksikmängus veerandfinaali, õigustasid esimest asetust 6:2, 6:4 võiduga Miriam Ränkeli ja Robin Lucas Sirki üle. Kahes mänguliigis loobunud Karl Kiur Saar siiski segapaarismängu jätkas ja koos Anikinaga jõudis ka poolfinaali.