Eesti tennisenaiskond kaotas Armeeniale ning jäi kolmandasse gruppi

Esimeses mängus kohtusid Eesti ja Armeenia teised reketid. Elizaveta Anikina jäi Ami Amiraghjani (WTA 772.) vastu 0:3 taha, aga jõudis peatselt viigini ning juhtis ka 5:4 ja 6:5, kuid oma servi ei võitnud. Lõppmängus suutis Anikina minna kiirelt juhtima 3:0 ning võitis 7:3, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis oli Anikina viimast korda ees seisul 3:2, siis võitis Amiraghjan kolm geimi järjest. Anikina sai veel 4:5 järele, kuid see oli viimane geim, mille 14-aastane Eesti koondislane võitis. Palavuses peetud mängus ta lõpuni ei jaksanud ning kaotas 7:6, 4:6, 0:6.

Eesti esireketil Elena Malõginal tekkisid reedel terviseprobleemid, aga ta tuli laupäeval väljakule Elina Avanesjani (WTA 215.) vastu, kes oli mullu kevadel ka maailma 36. reket. Mäng kujunes aga ühepoolseks – Malõgina kaotas 2:6, 0:6 ning Eesti mängib ka järgmisel aastal III grupis.