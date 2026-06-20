Eesti tennisenaiskond kaotas Armeeniale ning jäi kolmandasse gruppi
Eesti tennisenaiskonnal ei õnnestunud San Marinos peetud Billie Jean King Cupi III grupi turniiril ülespoole sammu teha, sest otsustavas vastasseisus tuli leppida Armeenia vastu 0:2 kaotusega.
Esimeses mängus kohtusid Eesti ja Armeenia teised reketid. Elizaveta Anikina jäi Ami Amiraghjani (WTA 772.) vastu 0:3 taha, aga jõudis peatselt viigini ning juhtis ka 5:4 ja 6:5, kuid oma servi ei võitnud. Lõppmängus suutis Anikina minna kiirelt juhtima 3:0 ning võitis 7:3, vahendab Tennisnet.ee.
Teises setis oli Anikina viimast korda ees seisul 3:2, siis võitis Amiraghjan kolm geimi järjest. Anikina sai veel 4:5 järele, kuid see oli viimane geim, mille 14-aastane Eesti koondislane võitis. Palavuses peetud mängus ta lõpuni ei jaksanud ning kaotas 7:6, 4:6, 0:6.
Eesti esireketil Elena Malõginal tekkisid reedel terviseprobleemid, aga ta tuli laupäeval väljakule Elina Avanesjani (WTA 215.) vastu, kes oli mullu kevadel ka maailma 36. reket. Mäng kujunes aga ühepoolseks – Malõgina kaotas 2:6, 0:6 ning Eesti mängib ka järgmisel aastal III grupis.
Toimetaja: Kristjan Kallaste