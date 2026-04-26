Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

Trikisuusataja Henry Sildaru võistleb sel nädalavahetusel Soome meistrivõistlustel Rukal, kus laupäeval oli kavas pargisõit. 19-aastane Sildaru edestas kõiki põhjanaabrite parimaid ja teenis seal esikoha.

Kuigi freestyle-suusatamise MK-hooaeg on juba lõppenud, toimub Euroopas ja mujal maailmas madalama tasemega võistlusi, millest ühel Sildaru end sel nädalavahetusel proovile pani, vahendab Delfi Sport.

Sildaru teenis pargisõidu finaalis oma parima laskumise eest 91,66 punkti, edestades lähimaid konkurente rohkem kui kuue punktiga. Teine oli Niila Johansen 85,33 ja kolmas Max Sallinen 78,00 punktiga.

23-st stardis olnud trikisuusatajast on varasemalt MK-sarjas võistelnud vaid Severi Silvander, kes sai 51,00 punktiga 12. koha. Enamik võistlejatest olid juuniorid.