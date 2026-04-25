Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

Iga Swiatek
Iga Swiatek
Maailma neljas reket Iga Swiatek pidi kõrgeima taseme tenniseturniiril Madridis kolmandas ringis Ann Lile andma loobumiskaotuse.

Maailma 34. reket Li kasutas enam kui tund aega kestnud avasetis mõlemad oma murdepallid ära, võitis oma esimeselt servilt 71 protsenti punktidest ning kogu seti 7:6 (4).

Sealjuures oli USA tennisistil võimalik sett juba varem enda kasuks kallutada, aga seisul 5:4 ei suutnud ta oma esimest settpalli ära kasutada; ülejärgmises geimis päästis ta aga seisul 5:6 kaks poolatari settpalli.

Teises setis võitis Swiatek esimesest 21 punktist 16, murdis sealjuures nulliga ning läks 4:0 ette. Sett kuulus seisuga 6:2 poolatarile 39 minutiga, ent kolmanda seti alguses langes tema tase märgatavalt. Swiatek kutsus väljakule arsti ja tuli meditsiinilise pausi järel veel tagasi väljakule, aga lahkus siis sealt pisarais. WTA kirjutab, et poolatar jättis mängu pooleli seedetrakti haiguse tõttu.

Maailma kaheksas reket Mirra Andrejeva oli pooleteise tunniga 6:3, 6:2 üle ungarlannast Dalma Galfist (WTA 117.), Leylah Fernandez (WTA 25.) alistas 3:6, 6:3, 6:2 Iva Jovici (WTA 16.). Kanada esinumber läheb neljandas ringis kokku Liga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

19:35

24.04

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

24.04

Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

23.04

Swiatek sai Madridis lihtsa tööpäeva, Svitolina langes konkurentsist

23.04

Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

23.04

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

22.04

Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

22.04

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

20.04

Noor Eesti tennisist võitis esimest korda juunioride J100 turniiri

20.04

Kostjuk jäi esimeses ukrainlannade finaaliheitluses peale

20.04

Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Mark Lajal naaseb võistluspausilt Koreas

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:33

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

20:21

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

19:45

VAATA OTSE | MM-i kaotusega alustanud Kaldvee ja Lill mängivad Rootsi vastu Uuendatud

19:35

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

19:22

Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu

19:09

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

18:20

Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu

18:04

Anis jõudis vehklemise U-23 EM-il kaheksa parema sekka

17:29

Kapteni iluvärav tõstis Harju Laagri esikolmiku kannule

17:09

Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarja veerandfinaali

16:08

15-aastane Pihlak lõi taas värava ja Flora võttis kindla võidu

15:42

Saalijalgpalli pronksmedali võitis Qarabag

15:05

Šalkauskas jooksis uue Eesti rekordi

14:11

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

13:38

Ülemiste keskuses toimunud kestvusjooksu võitis Margo Pihlak

13:00

Vahtra võitis Hiinas etapi katkise esirehviga

12:05

Kotsar kogus hooaja suurima punktisaagi, aga Yokohama kaotas

11:29

Canadiensi ja Lightningu duell läks jälle lisaajale

10:50

Viis väravat löönud Forest saab veidi kergemalt hingata

10:13

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

loetumad

10:13

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

19:45

VAATA OTSE | MM-i kaotusega alustanud Kaldvee ja Lill mängivad Rootsi vastu Uuendatud

24.04

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

24.04

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

08:37

LeBron ja Smart viisid Lakersi edasipääsu lävele

14:11

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

24.04

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

24.04

Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

24.04

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo