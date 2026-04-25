Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

Maailma 34. reket Li kasutas enam kui tund aega kestnud avasetis mõlemad oma murdepallid ära, võitis oma esimeselt servilt 71 protsenti punktidest ning kogu seti 7:6 (4).

Sealjuures oli USA tennisistil võimalik sett juba varem enda kasuks kallutada, aga seisul 5:4 ei suutnud ta oma esimest settpalli ära kasutada; ülejärgmises geimis päästis ta aga seisul 5:6 kaks poolatari settpalli.

Teises setis võitis Swiatek esimesest 21 punktist 16, murdis sealjuures nulliga ning läks 4:0 ette. Sett kuulus seisuga 6:2 poolatarile 39 minutiga, ent kolmanda seti alguses langes tema tase märgatavalt. Swiatek kutsus väljakule arsti ja tuli meditsiinilise pausi järel veel tagasi väljakule, aga lahkus siis sealt pisarais. WTA kirjutab, et poolatar jättis mängu pooleli seedetrakti haiguse tõttu.

Maailma kaheksas reket Mirra Andrejeva oli pooleteise tunniga 6:3, 6:2 üle ungarlannast Dalma Galfist (WTA 117.), Leylah Fernandez (WTA 25.) alistas 3:6, 6:3, 6:2 Iva Jovici (WTA 16.). Kanada esinumber läheb neljandas ringis kokku Liga.