Kalev haaras alguses liidriohjad, aga poolajaks õnnestus Valmieral seis viigistada 39:39. Teine poolaeg möödus tasavägiselt, kuigi kolm ja pool minutit enne lõppu pääses Läti klubi 75:69 ette.

Mängu lõpp kuulus aga Kalevile. 10:0 vahespurt viis kodumeeskonna uuesti juhtima, Valmiera jõudis kaheksa sekundit enne lõppu küll viigini 81:81, kuid Kevaughn Allen viskas kolm sekundit enne sireeni Kalevi võidukorvi.

Allen oligi 18 punktiga võitjate resultatiivseim, Damian Forrest lisas 15, Jacob Falko 13 ja Hannes Saar 11 punkti. Valmiera ridades korjasid kaksikduubli nii Aminu Mohammed (15 punkti, kümme lauapalli) kui ka Daniel Giddens (13 punkti, kümme lauapalli).

"Ma arvan, et tahtsime rohkem. Lõpus pani Kevaughn tähtsad kotti ka ja tuli ära," kommenteeris Saar ERR-ile. "Kõik annavad ju endast maksimumi. Päris paljud skoorisid ja Kevaughn on üks meie liidritest. Usaldame teda, et ta kotti paneks."

Meeskond on hiljuti jäänud ilma Hugo Toomist, kes asus mängima Poola kõrgliigas. Asemel on tulnud aga ameeriklane Stephon Jelks. "Hugo äraminek on kindlasti suur kaotus, aga Stephon annab meile palju energiat juurde. Ta on treenerite ja osade mängijatega tuttav. Ta annab meile palju juurde," ütles Saar.

Bigbank/Kalev jätkab nüüd nelja võidu ja kolme kaotusega, Valmieral on täpselt vastupidi: kolm võitu ja neli kaotust. Kalevil on pidada alagrupiturniiril veel kolm kohtumist: võõrsil Prizreni Bashkimi ning kodus Manchester Basketballi ja Chaloniga. Eesmärk on lõpetada kahe seas. "Peame kõik ära võitma ja siis saame edasi," tõdes Saar.