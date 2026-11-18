Rahvuste liiga C-tasandi alagrupi kaotuseta läbinud Eesti meeste jalgpallikoondis tõusis sarnaselt eelmisele kuule FIFA edetabelis viis kohta ja on nüüd maailma 117. koondis.

Eesti alistas novembris 1:0 Luksemburgi ja 2:1 Bulgaaria ning sai kahe mänguga kokku 17,46 punkti. Eelmises koondiseaknas saadi nelja mänguga 16,47 punkti, mis tõstis koondise 127. kohalt 122. reale. Eesti alustas kalendriaastat 130. kohal, vahendab Soccernet.ee.

Eestlased möödusid võiduka koondiseakna abil Põhja-Koreast, Sudaanist, Mauritaaniast, Kasahstanist ja kevadisest vastasest Rwandast, kellele tänavu ainsana kaotati. Novembrikuu vastased Luksemburg ja Bulgaaria on tabelis vastavalt 103. ja 93. kohal, Rahvuste liiga alagrupi võitnud Island tõusis kolm kohta ja on nüüd 70. real.

Eesti on selles edetabelis paremuselt 43. Euroopa koondis. Liider on jätkuvalt valitsev Euroopa ja maailmameister Hispaania, hoolimata kaotusest Inglismaale. Esikolmikus on ka Argentina ning nende järel Prantsusmaa, inglased on neljandad ning Maroko tõusis Portugalist ja Brasiiliast mööda viiendaks.

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