Owono ja De Miguel põrkasid kokku 2. novembril toimunud Hispaania esiliigamängus. De Migueli süda seiskus, teda elustati väljakul, kuid ta suri järgmisel päeval haiglas. Hispaania politsei algatas uurimise nii Owono kui de Migueli elustanud kiirabibrigaadi suhtes, kohalik alaliit määras Ekvatoriaal-Guinea koondist esindavale väravavahile maksimaalse ehk 12 mängu pikkuse võistluskeelu.

FC Andorra omanikuks on endine Barcelona ja Hispaania koondise keskkaitsja Gerard Pique, kes on RFEF-i otsuses nördinud. "Mängijad, eksmängijad, treenerid, väravavahid: kõik on juhtumit nimetanud õnnetuseks. Usun, et Jesusile maksimaalse karistuse määramine paneb ta olukorda, mida ta ei ole ära teeninud, sest teda ei tohi kõiges juhtunus süüdistada," sõnas Pique esmaspäeval sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Hispaania esiliigas juhtus hiljuti sarnane olukord, kui Albacete mängija Jose Corpas lõi jalaga pähe Sabadelli pallurit Quadri Liameedi. "Õnneks on Quadriga kõik hästi, see juhtum ei lõppenud surmaga, aga komitee määras Corpasele kolme mängu pikkuse võistluskeelu. Siinkohal küsin: mida karistatakse, kas tegu ennast või selle tagajärgi?" sõnas Pique.

25-aastane Andorra väravavaht loobus novembrikuistest Ekvatoriaal-Guinea koondisemängudest ning Pique sõnul vajab ta enne väljakule naasmist pikka pausi.