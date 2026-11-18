"Bürokraatia võttis kauem aega, kui lootsime," nentis Tartu klubi spordidirektor Janar Talts. "Eelmisest koduklubist üleminekupaberite saamine... kui tavaliselt saame paari päevaga hakkama, siis sel korral läks lõpuni välja. Täna kell kuus tuli alles nõusolek ja nüüd saame paberitega edasi minna."

Nii et järgmiseks mänguks? "On olemas," lubas Talts, et laupäevases Eesti-Läti liiga kohtumises Ogre vastu saab Gavrilovic debüüdi teha.