Astuuria kohus arutas 2025. aastal toimunud Oviedo Reali ja Madridi Reali vahelist Hispaania kõrgliiga kohtumist, kus üks pealtvaataja just vastavalt käitus. Kui vanglakaristus on tingimisi, siis lisaks ei tohi mees kahe aasta jooksul siseneda ühelegi staadionile, kus toimuvad ametlikud spordivõistlused.

See kohtuotsus on järjekordne samm Hispaania jalgpallis toimuvas võitluses rassismi vastu. Madridi Real jätkab kriminaalmenetluste algatamist isikute vastu, kes on kasutanud mängijate suunas diskrimineerivaid solvanguid.

Klubi märkis, et see süüdimõistev otsus järgneb varasematele edukatele kohtuasjadele, mis olid seotud Vinicius Juniorile suunatud rassistlike solvangutega Valencia Mestalla, Mallorca Son Moixi, Rayo Vallecano Vallecase ja Real Valladolidi Jose Zorrilla staadionidel.

Madridi Real osales Astuuria kohtuasjas eraõigusliku süüdistajana ja kinnitas, et jätkab õiguslike meetmete rakendamist ka teiste rassistliku käitumisega seotud vahejuhtumite puhul. "Real Madrid kinnitab taas oma pühendumust rassismi vastu võitlemisele ning igasuguse rassistliku käitumise väljajuurimisele jalgpallis ja spordis," seisis klubi avalduses.

Oktoobris sai trahvi ka Hispaania jalgpalliliit ja pidi mängus Inglismaaga pallima osaliselt suletud staadionil, kuna Barcelonas toimunud sõpruskohtumises Egiptusega hüüdsid pealtvaatajad moslemite suunas islamofoobseid ja ksenofoobseid loosungeid.