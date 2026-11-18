Tartu alistas eelmisel nädalal Šveitsi klubi Näfelsi Axpo Volley võõrsil 3:2 (25:15, 25:22, 20:25, 18:25, 15:13).

"Eks seal mõjutas meie mõistes väga madal saal ja valgustus servijoonel pimestas mängijaid, eriti ühel pool. Sellepärast me seal ei suutnud näidata oma servi," selgitas Tartu klubi peatreener Andrei Ojamets, miks võõrsil tehti koguni 24 serviviga. "Aga see ei ole vabandus, kui tahad võita, pead ükskõik, mis saalis mängima."

"Omavigade arv – 38 viga viie geimi peale – oli üle mõistuse palju. Kui normaalne on viie vea ringis ühes geimis, siis meil seal vahepeal oli kaheksa, üheksa ja kümme. See on liiga palju. Vastane tegi ainult 21 ja me ikkagi võitsime," rääkis Ojamets veel avamängust. "Teine asi – usun, et oma saalis oleme võimelised tunduvalt ohtlikumat servi lööma ja huvitav, kuidas see võistkond reageerib selle kõrge saali peale, sest reeglina nad Šveitsis sellistes saalides ei mängi, neil lihtsalt pole neid."

Võõrsil oli Tartu parim Valentin Kordas, kes tõi 23 punkti. Kas kodusaalis proovitakse ühtlasemalt mängida? "No vaatame, meil on vastase jaoks väike üllatus ka," muheles Ojamets. "Kordas oli loomulikult tubli, eriti viiendas geimis, kus ta läks ikka vihaseks ja praktiliselt kolmandiku oma punktidest teenis just viiendas geimis. Igal juhul vedas võistkonnal."

Vastaste ridades lustis avamängus ameeriklasest diagonaal James Ryan Norris, kes tõi 27 punkti. "Eks see diagonaal oli väga ohtlik seetõttu, et meil oli väga palju ebakorrektsust, lasime ikka suhteliselt otse viie-kuue vahele lüüa, see suund oleks pidanud olema enam-vähem korrektselt kinni pandud. Loodan, et tegime sellest omad järeldused ega lase tal homme nii nautida," sõnas Ojamets.

Tartu Bigbanki mängijad eurosarja kohtumisel Šveitsis Autor/allikas: CEV

Järgmisesse ringi pääsemiseks peab Tartu kodusaalis võitma. Juhul kui see ei õnnestu, mängitakse kuldne geim. "Tahaks igal juhul võita. Ma ei ole väga palju loteriis võitnud, nii et pigem ikka mängime selle peale, et võidame ega vaja kuldset geimi," ütles Ojamets.

Kas meeskonnale on 1/16-finaali saamine igal juhul oluline? "Kindlasti, eurokarikas osalemine on üldse tähtis ja see kogemus, mida need mängud annavad, pole võrreldavad kodutiigi mängudega," nentis Ojamets.

Tartu ja Näfelsi Axpo Volley kohtumine algab TÜ spordihallis neljapäeval kell 19. Tund aega hiljem pannakse Slovakkias pall mängu sealse VK Bratislava Slovani ja Pärnu Võrkpalliklubi korduskohtumises, avamängu võitis Pärnu kodusaalis 3:0 (25:22, 27:25, 25:21).