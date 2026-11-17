Esimene veerandaeg kulges tõusude-mõõnadega, aga teisel perioodil haaras Eesti kindlamalt ohjad. Avapoolaja enam kui kümnepunktine edu vähenes viimase veerandi alguseks siiski vaid neljale silmale.

Otsustaval veerandil sai Rumeenia korraks isegi 60:59 juhtima ja viigistas lõpu eel kahel korral seisu, aga viimased korvid viskas Anna Gret Asi, kes tõi nii valiksarja teise võidu.

Eesti rünnakut vedas 26 punkti kogunud Asi, Sofia Kosareva lisas tosin silma. Marie Anette Sepp panustas peaaegu kaksikduubliga: tema arvele jäi üheksa lauapalli ja üheks resultatiivset söötu.

Eesti koondis on alustanud nüüd turniiri kahe võiduga: kolm päeva varem alistati võõrsil Põhja-Makedoonia lausa 35 punktiga. Samast koondisest sai kodus jagu ka Rumeenia.

Veebruaris mängib Eesti koondis kõigepealt Põhja-Makedooniaga kodus ja seejärel Rumeeniaga võõrsil. Jätkama pääseb üksnes kolmeliikmelise grupi võitja.