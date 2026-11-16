19-aastane Andrejeva võitis settigi kaotamata WTA finaalturniiri

Andrejeva alistas veidi alla kahe tunni kestnud finaalkohtumises 7:5, 6:3 ukrainlanna Elina Svitolina. Andrejeva ja Svitolina kohtusid ka alagrupis ja siis jäi Andrejeva peale 6:4, 6:0.

Seega ei loovutanud Andrejeva enda debüüdil ühtegi setti, finaal oli tasavägiseim mäng, mille ta kogu turniiri vältel pidas. Ühtekokku võitis ta turniiri vältel 61 ja kaotas 26 geimi.

"Palju õnne, Elina, sul oli imeline nädal ja sul on olnud suurepärane hooaeg. Tean, et finaali on valus kaotada. Sul on noor tütar ja sa oled imeline ema, kes on jõudnud selle tasemeni. Soovin sulle edaspidiseks edu," kiitis Andrejeva vastast.

Viimane teismeline, kes WTA finaalturniiri võitis, oli Maria Šarapova 2004. aastal. Viimane naistennisist, kes võitis aastalõputurniiri enda debüüdil, oli Ashleigh Barty 2019. aastal. Aga neid mängijaid, kes on enda debüüdil suutnud kogu turniiri settigi kaotamata võita, oli seni vaid kaks – Chris Evert 1972. aastal ja Serena Williams 2001. aastal.

"Olen äärmiselt tänulik enda tiimile, et nad sunnivad mind pingutama, kui ma ise ei taha midagi teha. Aitäh, et alati minu eest võitlete ja sunnite mind tegema kõike, mida pean tegema," rääkis Andrejeva tänukõnes. "Lõpetuseks tahan tänada iseennast, et olen kõvasti tööd teinud ega pole kunagi alla andnud, et pole võtnud ühtegi vaba päeva ja et olen pühendunud asjadele, mida pean tegema."

Andrejeva mängis tänavu kuues finaalis ja võitis neist neli. Hooaega alustas ta võiduga Adelaide'is, kevadel lisas turniirivõidu Linzis ning seejärel triumfeeris Prantsusmaa lahtistel.

Võiduga kerkis Andrejeva maailma edetabelis teiseks ja võib aasta alguses edu korral Austraalia lahtistel ka esireketiks tõusta.

Paarismängus võitsid WTA finaalturniiri tšehhitar Katerina Siniakova ja Taylor Towsend, alistades finaalis 6:4, 6:3 itaallannad Sara Errani ja Jasmine Paolini. See oli nende hooaja kuues turniirivõit ja esimene ühine finaalturniiri võit – Siniakoval oli varasemast võit koos Barbora Krejcikovaga. Lõppenud nädalal kindlustas Siniakova ka hooajalõpu esikoha paarismängu maailma edetabelis ja sellega tegi ta rekordi – see on kuues hooaeg, mille ta esikohal lõpetab, varem pole seda ükski naine suutnud.