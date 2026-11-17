Eduka võistlushobuse So You Are surmajärgne kohtlemine on Austraalias ja Suurbritannias taas päevakorda toonud hobuste heaolu ja nende rolli meelelahutuses.

Võidusõiduhobune So You Are võitis kevadel Austraalias neli kõrgetasemelist võistlust ning saavutas kaks nädalat tagasi Melbourne'is kaheksanda koha, nädala lõpus tekkisid viieaastasel hobusel aga probleemid seedetraktis ning ta eutaneeriti. Paar tundi hiljem hakkas sotsiaalmeedias ringlema videoklipp surnud hobusest ühes Sydney läheduses asuva prügimäe metallkonteineris koos tavaliste olmejäätmetega.

Avalikkust So You Are'i surmast teavitanud treener Bjorn Baker nõudis vastutavatelt pooltelt selgitusi. "Nagu kõigile, kes on videot näinud, põhjustas see ka mulle sügavat hingevalu. Ta oli armastatud hobune ning ta vääris väärikat kohtlemist ka pärast surma," kirjutas Baker sotsiaalmeedias.

"Esmase uurimise põhjal saame öelda, et hobune maeti hiljem nõuetekohaselt, kuid tema kehaga käituti vastuvõetamatult," teatas seejärel võistlusi organiseeriv organisatsioon Racing NSW. "Erakorralist abi saanud võistlushobust ei õnnestunud kahjuks päästa ja ta eutaneeriti anesteesia all. Seejärel viidi So You Are enne matmist ajutiselt paika, kus video jäädvustati," lisas Racing NSW.

Eutaneeritud võistlushobused - ja teised loomad - maetakse BBC sõnul tavaliselt prügimägedel kontrollitud keskkonnas, sest eutanaasia käigus kasutatavad kemikaalid võivad raipesööjate läbi muidu loodusesse jõuda. "Matmine oleks aga pidanud toimuma õigeaegsel ja lugupidaval viisil," lisas Racing NSW.

"Me ei viinud matmisprotsessi ise läbi, aga valisime teenusepakkuja ning võtame täieliku vastutuse. Oleme So You Are'i omanike ja treeneriga rääkinud ning palusime isiklikult vabandust," teatas REC Equine Specialists, veterinaarhaigla, kus hobune eutaneeriti.

So You Are'i surnukeha käitlemine on Austraalias ja Suurbritannias, kus hobuste võidujooksud on väga populaarsed, taas päevakorda tõstnud võistlushobuste heaolu. Tokyo olümpiamängude järel eemaldati ratsutamine pärast väärkohtlemiste juhtumeid moodsa viievõistluse programmist; brittide kuulsal Cheltenhami festivalil on alates 2000. aastast igal aastal surnud vähemalt üks võistlushobune.

Viimastel aastatel, eriti pärast Tokyo OM-il nähtud intsidente, mis äratasid ülemaailmset tähelepanu, on võistlushobuste olukorra parandamiseks vähemalt Suurbritannias investeeritud miljoneid naelu. Eelmisel nädalal avalikustas võistlushobuste heaolu eest võitlev sõltumatu organisatsioon IHWB Suurbritannias uue hobuste heaolu strateegiakava "A Life Well Lived 2027-2031", millega kehtestatakse võistluste korraldajatele ning tallidele senisest selgemad tingimused nii hobuste karjääri kui sellele järgnevat elu silmas pidades.