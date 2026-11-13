Rune jättis kerge vigastuse tõttu Stockholmi turniiri pooleli

Mõne aasta eest maailma edetabelis neljandal kohal olnud taanlane rebestas mullu Stockholmis Achilleuse kõõluse ja pidi seetõttu ligi aasta aega tenniseväljakult eemal olema. Rune (ATP 406.) naasis ATP karussellile septembri lõpus Tokyos, esimese võidu sai ta oktoobri lõpus Baselis ning Stockholmis alustas ta kahe väärt võiduga – esmalt alistas 6:3, 6:4 belglase Zizou Bergsi (ATP 44.) ja seejärel sai 2:6, 6:1, 6:4 jagu serblasest Miomir Kecmanovicist (ATP 64.), kuid veerandfinaalis enam väljakule ei tulnud. "Oli tore jälle head tennist näidata, aga mul on reie tagalihases väike vigastus ja kuigi oleksin tahtnud mängida, ei taha ma liigseid riske võtta," selgitas ta. "Maksin eelmisel aastal kõrget hinda selle eest, et ignoreerisin väikest probleemi, mis mul oli jalaga. Nii et parem karta kui kahetseda. Tahan uut hooaega tervena alustada."

Seega pääses Fritz (ATP 10.) poolfinaali, kus läheb vastamisi itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 25.), kellele ta jäi alla oktoobri lõpus Lyoni turniiri finaalis. Musetti sai veerandfinaalis 7:6 (5), 3:6, 6:4 jagu prantslasest Ugo Humbert'ist (ATP 39.).

Teises poolfinaalis kohtuvad Tšiili mängija Alejandro Tabilo (ATP 31.) ja argentiinlane Thiago Agustin Tirante (ATP 51.).