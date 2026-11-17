Autoralli MM-sarja uue hooaja eel on üks keskseid küsimusi, mille on Rally1 ja Rally2 kategooria masinate omavaheline jõuvahekord. Kui WRC komisjoni ettepanek läheb maailma mootorispordi nõukogus läbi, siis tuleb kasutusele Rally1 sõitjaid kaitsev uus kord.

Esmaspäevasel koosolekul kiitis WRC komisjon heaks uue klassifitseerimiskava autoralli tipptaseme jaoks. Järgmisel aastal kannab WRC kõrgeim sari nime "FIA WRC1 maailmameistrivõistlused sõitjatele ja kaardilugejatele"," vahendab DirtFish.

See tähendab, et tiitleid saavad püüda vaid need sõitjad, kes võistlevad Rally1 WRC autode või Rally1 WRC "komplekt-autodega" (kit cars). Rally2 autodega võistlejad sellesse arvestusse ei kuulu.

WRC komisjoni pressiteates kommenteeritakse otsust järgnevalt: "Komisjon kiitis heaks ettepaneku luua alates 2027. aasta hooajast eraldi FIA WRC1 meistrivõistluste arvestus sõitjatele ja kaardilugejatele. Meistrivõistluste punkte jagatakse eraldi edetabeli alusel, kuhu kuuluvad vaid Rally1 kategoorias osalevad võistlejad."

"Uuendatud reeglite kohaselt nimetatakse FIA ​​autoralli maailmameistrivõistlused sõitjatele ja kaardilugejatele ümber FIA WRC1 maailmameistrivõistlusteks sõitjatele ja kaardilugejatele. Sellega luuakse eraldi punktiarvestus Rally1 autodega sõitvatele võistlejatele, samas kui WRC2 ja WRC3 sarjas osalejad koguvad punkte jätkuvalt oma vastavates meistrivõistluste arvestustes."

"See muudatus kehtestab WRC kõrgeimale kategooriale eraldi meistrivõistluste arvestuse, peegeldades 2027. aastal jõustuvat uut Rally1 tehnilist raamistikku, mille alusel hakkavad võistlema uue spetsifikatsiooniga WRC autod ja WRC "komplekt-autod" (kit cars)," jätkati avalduses.

Komisjon kiitis heaks ka pühapäeva punktide eraldamise ainult Rally1 meeskondadele. WRC2 sõitja Yohan Rossel ja WRC3 sõitja Matteo Fontana teenisid sel aastal Monte Carlos samuti boonuspunkte.

Lisaks meistrivõistluste arvestuse aruteludele on jätkunud debatt ka stardijärjekorra üle. Komisjoni koosolekul esitati ettepanek muuta esimese täispäeva sõidujärjekorda. Kui neljapäeva pärastlõunane ja õhtune tegevus moodustab üle kümne protsendi kogu võistluskilomeetritest, siis tühistatakse reedeks 1. prioriteediga sõitjate arvestus.

"Komisjon kiitis heaks muudetud stardijärjekorra süsteemi, et paremini kajastada WRC kalendris kasutatavaid erinevaid spordiformaate, eriti üritusi, kus neljapäeval on märkimisväärne võistlusdistants," kommenteeris komisjon.

"Uute sätete kohaselt kasutatakse rallidel, kus neljapäevased kiiruskatsed moodustavad üle 10 protsendi võistluse kogudistantsist, neljapäevaks eraldi stardijärjekorda, millele järgneb reedeks muudetud järjestus, mis põhineb avapäeval kehtestatud klassifikatsioonil."

Vastavalt kavale määratakse esimese prioriteediga võistlejate puhul reede stardijärjekord neljapäevase tagurpidi klassifikatsiooni alusel, samas kui teised prioriteetsed rühmad järgnevad klassifikatsiooni järjekorras. "Kui neljapäevane võistlusdistants moodustab 10% või vähem kiiruskatsete kogudistantsist, säilitatakse olemasolev stardijärjekorra lähenemisviis," täpsustati.

Võimalikud muudatused peab ratifitseerima maailma mootorispordi nõukogu.