Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

Pärast Svitolina reedest 6:3, 3:6, 6:1 võitu hakkas sotsiaalmeedias ringlema video mängu käigus enesevalitsuse kaotanud Sabalenkast. Publiku kära ja samal ajal seisu teatanud pukikohtuniku tõttu ei ole endise esireketi häält küll kuulda, kuid huultelt lugedes ütleb ta üsna selgelt vene keeles "ukrainlased" ning kasutab siis erinevaid roppe sõnu.

Sabalenka vihapurse tekitas rahvusvahelises meedias palju pahameelt, näiteks mõistis selle hukka endine Valgevene kultuuriminister ja diplomaat, praegu Poolas elav opositsioonipoliitik Pavel Latuška. "Arina ei ole hukka mõistnud agressioonisõda Ukraina vastu ega valgevenelaste massilist represseerimist ja nüüd solvab ta ukrainlannat, kelle vastu peetakse hävitussõda. Ainuke proportsionaalne meede oleks see, kui ta diskvalifitseeritaks kõigilt WTA turniiridelt," kirjutas Latuška sotsiaalmeedias.

Hiljem palus Sabalenka vabandust ja ütles, et vihane kommentaar ei olnud suunatud Svitolinale. "Tahan selgitada, mis minu viimases matšis juhtus. Minu kommentaarid ei olnud suunatud Elinale. Olin vihane, sest väike grupp pealtvaatajaid rõõmustas häälekalt minu eksimuste peale ning reageerisin emotsionaalselt. Oleksin pidanud käituma teisiti ning tahan vabandada kõigi ees, keda solvasin," kirjutas valgevenelanna sotsiaalmeedias.

Maailma kuues reket Svitolina alistas poolfinaalis kindlalt 6:2, 6:1 tšehhitari Linda Noskova ning tagas koha finaalis, kus tema vastaseks tuleb teismeline venelanna Mirra Andrejeva. Jessica Pegula 6:3, 6:4 alistamisega tagas Andrejeva aasta lõpuks koha maailma teise reketina.

Pärast võitu pidi Svitolina vastama ka ajakirjanike küsimusele päev varem Sabalenkaga mängus juhtunu kohta. "Siin on palju fänne, palju Ukraina poolehoidjaid ja muidugi tahavad nad, et ma võidaks. Oleme Arinaga mitmeid kordi mänginud, tal on oma fännid, minul oma fännid ja igas riigis on meie kohtumised olnud erinevad. Olen [klippi] sotsiaalmeedias näinud ja loodan lihtsalt, et meie mänge austatakse: mõne mängu ajal ei tehta minu suunas sõja teemadel just kõige ilusamaid märkusi," ei hakanud ukrainlanna pressikonverentsil õli tulle valama.