Tervislikel põhjustel jäävad eemale Katarina Elisabeth Käpa ja Karola Purgats, erinevatel põhjustel ei liitu koondisega Emma Treiberg ja Valeria Liik. Loviise Männiste ja Tania Komarovskiy esindavad samal ajal neidude U-19 koondist, kes võistleb EM-valikturniiril.

Nelja riigi osalusel toimuval turniiril osalevad lisaks Eestile Fääri saared, Läti ja Leedu. Laupäeval, 28. novembril peetakse kaks poolfinaali, mille võitjad kohtuvad 1. detsembril finaalis ning kaotajad selgitavad kolmanda koha omaniku.

Ajakava:

Laupäev, 28. november

13.00: Läti – Leedu

18.30: Fääri saared – Eesti

Teisipäev, 1. detsember

12.00: 3. koha mäng või finaal

18.00: 3. koha mäng või finaal Eesti osalusel

Ševoldajeva sõnul on viimased koondiseaknad pakkunud naiskonnale väärtuslikke kogemusi. "Oleme saanud erinevaid asju katsetada ja teame juba paremini, mis toimib ja millised momendid on olulised. Nüüd on aeg need teadmised mängudesse kaasa võtta," sõnas ta.

Peatreener tõi välja, et Eesti keskendub turniiril eelkõige enda mänguplaani elluviimisele. "Fääri saared mängisid viimati kolmeses alagrupis Kreeka ja Gruusiaga ning suutsid kõigis kohtumistes väravaid lüüa. Neil on omad tugevused, millega peame arvestama, kuid üldplaanis tahame keskenduda sellele, kus me ise saame ohtlikud olla. Kui suudame oma asjad ära teha, tahame sellest aknast ka hea tulemuse saada," ütles Ševoldajeva.

Eesti naiste koondis on Balti turniiri võitnud ajaloo jooksul 12 korral. Viimati tõsteti karikas pea kohale 2024. aastal.

Eesti koondise koosseis Balti turniiril:

Väravavahid

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Cärolyn Eismann (24.02.2005) – Saku Sporting 0/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 102/1

Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 65/1

Annegret Kala (03.05.2006) – Paide Linnanaiskond 26/1

Rahel Repkin (17.06.1998) – Paide Linnanaiskond 24/0

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 21/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – Paide Linnanaiskond 0/0

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – Karlbergs BK (SWE) 0/0

Poolkaitsjad

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Catania FC (ITA) 70/4

Liisa Rebane (15.01.2002) – Viimsi JK 49/4

Katrin Kirpu (09.10.2004) – LASK (AUT) 31/4

Anette Salei (28.09.2005) – U.S. Colomiers Football (FRA) 29/3

Jaanika Volkov (20.02.2005) – LASK (AUT) 27/0

Liselle Palts (02.12.2005) – Catania FC (ITA) 16/1

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Paide Linnanaiskond 10/0

Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora 2/0

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvarosi TC (HUN) 87/17

Lisette Tammik (14.10.1998) – Paide Linnanaiskond 83/18

Kristina Teern (13.11.2004) – Catania FC (ITA) 25/3

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 21/1

Kärt Hüdsi (04.09.2003) – FC Elva 0/0

Gretlin Pihlak (24.12.2010) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva