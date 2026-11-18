Stefan Vaaks ja Illinois teenisid USA üliõpilasliigas (NCAA) suurepärase võidu, kui alistasid Duke'i võõrsil 21 punktiga.

Illinois tegi North Carolinas toimunud kohtumise avapoolajal 15:2 spurdi ning läks riietusruumi kümnepunktilise eduga ja ei võtnud teisel poolajal jalga pedaalilt, vormistades viiel korral NCAA meistriks tulnud Duke'i üle kindla 99:78 (42:32) võidu. Duke oli võitnud viimased 35 kodumängu.

Üleplatsimeheks kerkis Andrej Stojakovic, kelle 46 punkti tähistavad suurimat summat, mis ükski võõrsilmeeskonna mängija Cameron Stadiumil visanud. Serblane kogus veel kuus lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu ja blokeeris ühe viske. Quentin Coleman lisas omalt poolt 27 punkti, kaheksa lauda, neli söötu ja kolm vaheltlõiget.

Stefan Vaaks tabas kümnest viskest vaid ühe ja lõpetas mängu kahe punktiga (kahesed 1/4, kolmesed 0/6), aga lisas kaheksa lauapalli, kaks vaheltlõiget ja ühe korvisöödu.

NCAA edetabelis kümnendale reale langenud Illinois on võitnud hooaja esimesest viiest mängust neli ning võit viienda asetusega Duke'i üle toob tõenäoliselt kaasa ka tõusu edetabelis. Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva mängitakse kodus Eastern Illinois'ga.