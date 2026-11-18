Norra meeste jalgpallikoondis teenis teisipäeval dramaatilise võidu, kui tuli Taani vastu välja 0:2 kaotusseisust. Võiduvärava lõi ei keegi muu kui Erling Haaland.

Norralased jäid Kopenhaagenis toimunud mängus kiirelt tagaajaja rolli, kui Rasmus Hojlund ja Pierre-Emile Hojbjerg 14. minutiks Taani 2:0 juhtima viisid. Surve alla jäänud külalised tekitasid seejärel omajagu võimalusi ja Erling Haaland saatis 33. minutil palli vastase väravasse, aga VAR-iga konsulteerimise järel jäeti tabamus lugemata. Superstaar jõudis neli minutit hiljem siiski pärale ning poolajapausile mindi Taani 2:1 eduseisul.

Kuivõrd Portugal oli viimaseks mänguvooruks neljandas grupis juba edasipääsu kindlustanud, vajas Norra hädasti võitu. Haalandil oli teisel poolajal mitu võimalust viigistada, aga viigivärava lõi 83. minutil hoopis Martin Ödegaard. Üleminutitel märkasid videokohtunikud Taani karistusalas käega mängu, millega määrati Norrale penalti. Haaland sai oma teise tabamuse lõpuks kirja ja vormistas Norrale 3:2 võidu, mis kindlustas neile oma grupis teise koha.

Portugal alistas samal ajal toimunud kohtumises Walesi 3:2, seejuures otsustava värava lõi number seitset kandev Carlos Forbs. Just see number kuulus pikalt Cristiano Ronaldole, kes lõpetas hiljuti oma koondisekarjääri.

Portugal lõpetas alagrupi 15 punkti ja esikohaga, viimases voorus dramaatilise võidu saanud Norra jäi üheksa punktiga teiseks. Taani kogus samuti üheksa punkti, Walesi arvele jäi Norra alistamisega saadud kolm punkti.

Rahvuste liiga A-divisjoni alagrupiturniirilt pääsesid esikohal edasi Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa ning Portugal. Teise koha said Belgia, Holland, Hispaania ning Norra. Veerandfinaalpaarid selguvad reedel.

Lisaks selgusid teisipäeval meeskonnad, kellega Eesti võib kevadel play-off'is vastamisi minna. B-tasandile tõusmise nimel mängitakse kas Põhja-Makedoonia, Gruusia, Iisraeli või Rumeeniaga. Ka see selgub reedel.