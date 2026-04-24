Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

Madridis toimuval kõrgeima kategooria tenniseturniiril kaotas maailma esireket Jannik Sinner oma esimeses mängus prantslase Benjamin Bonzi (ATP 104.) vastu avaseti, aga pääses siiski edasi.

Kvalifikatsioonist alustanud Bonzi näitas Sinneri vastu avasetis agressiivset ja kõrgetasemelist mängu ning kuigi itaallane võitis oma servil 35 punktist 29, ei suutnud ta viit murdepalli ära kasutada. Bonzi läks kiiret lõppmängu 4:1 juhtima ja võitis selle lõpuks 8:6.

63 minutit kestnud avaseti järel vajas Sinner teise seti 6:1 võitmiseks siis vaid 30 minutit ning murdis kolmandas setis otsustavalt viiendas geimis. Maailma esireketil kulus 6:7 (6), 6:1, 6:4 võitmiseks kokku kaks tundi ja 22 minutit, ta servis kümme ässa ning võitis oma esimeselt servilt 85 protsenti punktidest. 38 äralöögi kõrval läks talle kirja 27 lihtviga.

"Olin päris hädas," tunnistas Sinner võidu järel. "Teadsin enne mängu, et see on unikaalne väljak ja unikaalsed tingimused. Iga päev on erinev: loodetavasti suudan järgmiseks ringiks paremat tennist mängida. Üritasin rahulikuks jääda ja seetõttu ka võitsin," ütles itaallane.

Maailma esireket kohtub ka kolmandas ringis kvalifikatsioonist alustanud tennisistiga, kui taanlane Elmer Möller sai 32. asetusega Gabriel Diallolt loobumisvõidu. Neljandas ringis on potentsiaalseteks vastasteks kas Cameron Norrie või Tommy Paul.

Reedel juhtus Madridis kaks suurt üllatust: maailma kuues reket Ben Shelton kaotas kolmetunnise mängu järel 4:6, 7:6 (4), 6:7 (5) horvaadile Dino Prižmicile (ATP 87.) ning 14. asetusega Valentin Vacherot pidi tunnistama ameeriklase Emilio Nava (ATP 116.) 6:7 (5), 7:6 (1), 6:3 paremust.