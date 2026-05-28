Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

Neljapäevane teise ringi kohtumine algas oodatud moel: Sinner murdis avasetis ühe ja teises kaks korda, tõrjus ühe argentiinlase murdevõimaluse ning läks kolmandas setis kahe murde toel kindlalt 6:3, 6:2, 5:1 juhtima ehk oli vaid geimivõidu kaugusel kolmandasse ringi pääsemisest.

Seejärel lagunes maailma esireketi mäng Pariisi enam kui 30-kraadises kuumuses täielikult, tal tekkisid terviseprobleemid ning itaallane kaotas 18 punkti järjest. Cerundolo seeria keskel käis väljakul ka arst, kellele Sinner kurtis peapööritust ning iiveldustunnet, hiljem toetus ta väljakul mitmel puhul oma reketile ning oli nähtavalt väga suurtes raskustes.

Cerundolo võitis kolmandas setis kõik ülejäänud geimid, enne neljapäeva sel aastal 39 mängust 37 võitnud ja viimati veebruari keskel kaotanud Sinner ei suutnudki mängu lõpuks füüsiliselt taastuda ning võitis neljandas-viiendas setis kokku kaks geimi. Sealjuures tõrjus Cerundolo kahes viimases setis kõik kaheksa itaallase murdepalli.

Maailma edetabeli 54. reket läheb kolmandas ringis vastamisi hispaanlase Martin Landaluce ja tšehhi Vit Kopriva vahelise mängu võitjaga. Sinnerit tabas sarnane mure ka tänavustel Austraalia lahtistel, kui ta jäi kuumaga hätta kolmanda ringi kohtumises Eliot Spizzirri vastu, ent toona pääses ta tänu Melbourne'i slämmiturniiri reeglitele: Rod Laveri nime kandva tenniseareeni katus tõmmati peale, Sinneril õnnestus siis taastuda ja neljas setis võita.

"See on tema jaoks raske. Ma ei suutnud setis võita üle kolme geimi ja olin seega päris õnnelik," tõdes Cerundolo väljakuintervjuus. "Ta vääris selle mängu võitu ja ma ei tea, mis juhtus. Aga tunnen talle kaasa ja loodan, et ta taastub," lisas argentiinlane.

Enne üllatuskaotust 30 järjestikust mängu võitnud Sinner lootis peamise konkurendi Carlos Alcarazi puudumisel Pariisis saada alles seitsmendaks meheks, kes profitennise ajastul saanud hakkama nii-öelda karjääri slämmiga ehk võitnud kõik neli slämmiturniiri.