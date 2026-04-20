Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

Petter Northug.
Nädalavahetusel Norras Sulitjelma piirkonnas toimunud pikamaa suusavõistlusel Kobberløpet pidi Johannes Hösflot Kläbo tunnistama 40-aastase Petter Northugi paremust.

43 kilomeetri pikkusel võistlusel teenis esikoha Magnus Vesterheim (võiduaeg 1:37.55,6), kes edestas lõpuspurdi toel Thomas Ødegaardenit ja Vebjørn Moeni. Esikolmiku järel käis neljanda koha nimel tihe heitlus kolme tuntud suusatähe vahel: Kläbo, Emil Iversen ja Northug.

40-aastane Northug kukkus viimasel tõusul, aga suutis viimase kilomeetriga Kläbo ja Iverseni kinni püüda ning neljanda koha endale napsata. "Tegelikult tundsin, et täna on võit võimalik. Viimasel tõusul läks natukene raskeks. Arvestades, kuidas nad sel talvel domineerisid, siis oli päris hea tunne neljas koht võtta," rääkis Northug väljaandele VG.

Kläbo ja Iversen nägelesid sõbralikult finišis, kumb neist Northugi järel esimesena finišijoone ületas. "Me praegu arutame, kumb oli ees," ütles Iversen. "Mina ei ole sellega nõus. Loodetavasti jõuame järeldusele, et jäime viiendat kohta jagama," vastas Kläbo.

VG kirjutas veel, et Iversen on andnud märku, et võib tippspordist taanduda. Kläbo lubas teda ümber veenda: "Ei, ei, ei. Ta ei tee seda. Ma püüan teda ümber veenda. See on minu eesmärk."

Naiste arvestuses tuli esikohale rootslanna Johanna Hagström ajaga 1:51.49,4.

Toimetaja: Henrik Laever

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

