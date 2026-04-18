Anikina jõudis J200 turniiril paarismängus poolfinaali

Eesti noorte esireketid, 17-aastane Ken Ink ja äsja 14-aastaseks saanud Elizaveta Anikina tegid kaasa Slovakkias Piestanys toimunud J200 ehk endisel juunioride ITF-i 2. kategooria turniiril. Parim tulemus oli Anikina pääs poolfinaali paarismängus.

Üksikmängus oli kaheksandana asetatud Anikina avaringis vaba, aga teises ringis alistas tšehhitari Rozalie Vrajikova 7:6, 6:2. Kaheksandikfinaalis kaotas Anikina 3:6, 2:6 17-aastasele türklannale Nehir Doganile, kes oli asetatud üheksandana, kirjutab Tennisnet.ee.

Paarismängus olid Anikina ja rumeenlanna Maria Valentina Pop asetatud kolmandana. Nad võitsid kaks mängu, kusjuures veerandfinaalis sai Anikina ka Doganilt väikese revanši, sest türklanna oli vastaseks koos itaallanna Fabiola Marinoga Anikina ja Pop võitsid 6:3, 7:5. Poolfinaal esimesena asetatud Tea Kovacevici (Bosnia) ja Anita Tu (USA) vastu oli tasavägine, kuid Anikina - Pop kaotasid 1:6, 6:3, 6:10.

15. asetatud Ink oli samuti avaringis vaba, aga teises ringis kaotas USA tennisistile Tomas Laukysele3:6, 1:6. Sealjuures oli Ink märtsikuus Loughborough' J100 turniiri finaalis Laukyst võitnud 6:1, 6:3. Paarismängus kaotasid Ink ja Nikolas Fays (Belgia) esimeses ringis.

Esmaspäeval algab Tallinnas Tallink tennisekeskuses J100 turniir, kus Eesti mängijaist teeb kõige kõrgema asetusega (ülesandmise põhjal neljas) kaasa Nora Olivia Adamson.