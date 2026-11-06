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Anikina peab vigastuse tõttu aastalõputurniiri finaalist loobuma

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: Rein Kompus
Tennis

Tallink Tennisekeskuses toimuval Kapitel Masters tenniseturniiril lähevad laupäeval meeste üksikmängu finaalis vastamisi Sten Hiiesalu ja Ken Ink. Naiste turniiril finaali ei peeta, sest Elizaveta Anikina ei saa vigastuse tõttu Elena Malõgina vastu mängida.

Reedel peetud naiste poolfinaalides alistas esimesena asetatud ja tiitlikaitsja Elena Malõgina kindlalt Marie Johanna Lapimaa 6:0, 6:1. Teine poolfinaal kujunes märksa tasavägisemaks, kui 14-aastane Elizaveta Anikina alistas kaks aastat vanema Kiira Paškovi 6:4, 6:3.

Kohtumine pakkus põnevaid pallivahetusi ja tasavägiseid geime. Tänavu neli rahvusvahelist J60 turniiri võitnud Paškov näitas head servimängu ning suutis Anikinale tugevat vastupanu osutada. Otsustavatel hetkedel oli siiski kindlam Anikina, kes suutis mõlemas setis mängu enda kasuks pöörata. Paraku ei võimalda vigastus tal laupäevases finaalis väljakule minna.

Meeste esimeses poolfinaalis alistas esimesena asetatud Sten Hiiesalu Nikita Smirnovi 7:5, 7:5. Tasavägises kohtumises suutis Hiiesalu mõlema seti lõpus teha otsustava servimurde ning kindlustas sellega pääsu finaali.

Päeva viimases poolfinaalis pakkusid põneva kolmesetilise lahingu Ken Ink ja mullune Kapitel Mastersi võitja Edwin Averjanov. Vahelduva eduga kulgenud kohtumises jäi avasett Averjanovile 6:3, kuid Ink suutis teise seti võita 6:4. Otsustavas setis haaras Ink initsiatiivi ning kindlustas 3:6, 6:4, 6:3 võiduga koha finaalis.

19-aastase Hiiesalu ja 17-aastase Inki omavahelises seerias on Hiiesalu võitnud mõlemad kohtumised, kuid viimati mindi vastamisi 2024. aastal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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