Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek
Tennis

Saksamaal Stuttgardis toimuval keskmise taseme WTA tenniseturniiril langesid reedel veerandfinaalis konkurentsist nii Coco Gauff kui Iga Swiatek.

Maailma kolmas reket Gauff pidi tunnistama seitsmenda asetusega tšehhitari Karolina Muchova 6:3, 5:7, 6:3 paremust. Ameeriklanna oli Muchova vastu võitnud kõik eelmist kuus kõvakattega väljakutel toimunud kohtumist, aga suutis reedel liival oma 15 murdepallist ära kasutada vaid kolm.

Muchova vastaseks nelja parema seas on neljanda asetusega ukrainlanna Elina Svitolina, kes alistas 7:6 (2), 7:5 teise tšehhitari Linda Noskova.

Teises poolfinaalis mängib turniiril kõrgeima paigutusega Jelena Rõbakina noore venelanna Mirra Andrejevaga, kes oli neljakordsest Prantsusmaa lahtiste võitjast Iga Swiatekist üle 3:6, 6:4, 6:3. Andrejeva murdis kohe kohtumise avageimis, aga jättis viiendas geimis kaks võimalust kasutamata ning Swiatek vastas kahe murdega. Teises setis ei suutnud poolatar kolmel korral oma pallingut hoida ning kaotas otsustavas setis siis 2:0 eduseisust viis geimi järjest.

"Mu joonemäng oli korralik ja näen seal eelmiste turniiridega võrreldes arengut. Üldiselt polnud sellest aga palju kasu," tõdes Swiatek kaotuse järel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

11:37

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

09:36

Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

17.04

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

17.04

Carlos Alcarazil jääb jälle kodune tippturniir mängimata

17.04

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

17.04

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

15.04

Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

15.04

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

15.04

Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

15.04

Andrea Roots langes Singapuris välja

15.04

Glinka alustas võidukalt ja saab revanšivõimaluse

14.04

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

13.04

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

11.04

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:20

Viimase kümne minutiga kolm väravat löönud Welco jätkab esiliigas täiseduga

13:33

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

13:16

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

12:43

Tammik kuulub valikmänguks Leeduga taas koondise koosseisu

11:55

India sai ka teise maletaja MM-tiitlimatšile

11:37

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

10:52

Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

10:24

Lampard aitas Coventry 25 aastat kestnud ootuse järel taas kõrgliigasse

09:36

Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

08:58

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

08:13

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Karol Mets lõi Bundesligas karjääri esimese värava

17.04

Vahetusmängijalt kõva abi saanud Rae loodab peagi puhkama saada

17.04

Noor Eesti hokikoondis valmistub MM-turniiriks

17.04

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks Uuendatud

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist Uuendatud

17.04

ETV spordisaade, 17. aprill

17.04

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

17.04

Chelsea ja Moises Caicedo sõlmisid uue lepingu

17.04

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

loetumad

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

08:13

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Karol Mets lõi Bundesligas karjääri esimese värava

17.04

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

17.04

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist Uuendatud

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

17.04

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

08:58

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo