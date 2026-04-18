Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

Saksamaal Stuttgardis toimuval keskmise taseme WTA tenniseturniiril langesid reedel veerandfinaalis konkurentsist nii Coco Gauff kui Iga Swiatek.

Maailma kolmas reket Gauff pidi tunnistama seitsmenda asetusega tšehhitari Karolina Muchova 6:3, 5:7, 6:3 paremust. Ameeriklanna oli Muchova vastu võitnud kõik eelmist kuus kõvakattega väljakutel toimunud kohtumist, aga suutis reedel liival oma 15 murdepallist ära kasutada vaid kolm.

Muchova vastaseks nelja parema seas on neljanda asetusega ukrainlanna Elina Svitolina, kes alistas 7:6 (2), 7:5 teise tšehhitari Linda Noskova.

Teises poolfinaalis mängib turniiril kõrgeima paigutusega Jelena Rõbakina noore venelanna Mirra Andrejevaga, kes oli neljakordsest Prantsusmaa lahtiste võitjast Iga Swiatekist üle 3:6, 6:4, 6:3. Andrejeva murdis kohe kohtumise avageimis, aga jättis viiendas geimis kaks võimalust kasutamata ning Swiatek vastas kahe murdega. Teises setis ei suutnud poolatar kolmel korral oma pallingut hoida ning kaotas otsustavas setis siis 2:0 eduseisust viis geimi järjest.

"Mu joonemäng oli korralik ja näen seal eelmiste turniiridega võrreldes arengut. Üldiselt polnud sellest aga palju kasu," tõdes Swiatek kaotuse järel.