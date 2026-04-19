Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

Agressiivselt alustanud Rõbakina murdis avaseti teises geimis ja läks 3:0 ning nulliga hoitud servigeimi järel 5:2 juhtima, lubas siis Muchoval jõuda 5:5 viigini, ent suutis 12. geimis ikkagi tšehhitari eksimused ära karistada ja taas murda.

Teises setis Muchoval enam võimalusi ei olnud: Rõbakina võitis oma servigeimides 19 punktist 16 ning andis tšehhitarile tema esimesel servil 12 punktist vaid neli. Kogu mängu lõikes võitis Rõbakina oma servil 49 punktist 38 (78 protsenti) ja realiseeris kaheksast murdevõimalusest neli.

Maailma teise reketi jaoks on see teine Stuttgardi turniiri võit ehk ühtlasi garaaži ka teine Porsche, mille korraldajad turniiri võitjale annavad. Kaks aastat tagasi võitis Rõbakina Porsche Taycan 4S Sport Turismo, mis andis talle tõuke juhiload ära teha; tänavu tõi võit endaga kaasa erkkollase Porsche 911 Carrera S kabrioleti.

Rõbakina on nüüd karjääri jooksul 25 WTA turniiri finaalist võitnud 13, sealhulgas viimasest seitsmest finaalist kuus.