X!

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

Jelena Rõbakina oma uue Porschega Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / Eibner-Pressefoto
Saksamaal Stuttgardis lõppenud WTA 500 kategooria turniiri võitis maailma teine reket Jelena Rõbakina, kes alistas pühapäevases finaalis tšehhitari Karolina Muchova (WTA 12.) 7:5, 6:1.

Agressiivselt alustanud Rõbakina murdis avaseti teises geimis ja läks 3:0 ning nulliga hoitud servigeimi järel 5:2 juhtima, lubas siis Muchoval jõuda 5:5 viigini, ent suutis 12. geimis ikkagi tšehhitari eksimused ära karistada ja taas murda.

Teises setis Muchoval enam võimalusi ei olnud: Rõbakina võitis oma servigeimides 19 punktist 16 ning andis tšehhitarile tema esimesel servil 12 punktist vaid neli. Kogu mängu lõikes võitis Rõbakina oma servil 49 punktist 38 (78 protsenti) ja realiseeris kaheksast murdevõimalusest neli.

Maailma teise reketi jaoks on see teine Stuttgardi turniiri võit ehk ühtlasi garaaži ka teine Porsche, mille korraldajad turniiri võitjale annavad. Kaks aastat tagasi võitis Rõbakina Porsche Taycan 4S Sport Turismo, mis andis talle tõuke juhiload ära teha; tänavu tõi võit endaga kaasa erkkollase Porsche 911 Carrera S kabrioleti.

Rõbakina on nüüd karjääri jooksul 25 WTA turniiri finaalist võitnud 13, sealhulgas viimasest seitsmest finaalist kuus.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

18:11

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

15:00

Mark Lajal naaseb võistluspausilt Koreas

18.04

Anikina jõudis J200 turniiril paarismängus poolfinaali

18.04

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

18.04

Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

17.04

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

17.04

Carlos Alcarazil jääb jälle kodune tippturniir mängimata

17.04

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

17.04

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

15.04

Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

15.04

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

15.04

Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

15.04

Andrea Roots langes Singapuris välja

15.04

Glinka alustas võidukalt ja saab revanšivõimaluse

14.04

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:44

City võitis olulises mängus Arsenali ja tegi tiitliheitluse veel põnevamaks

20:01

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

19:44

Lehis jõudis Budapesti GP-etapil finaali Uuendatud

19:24

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

19:17

Kaldvee ja Lill jõudsid kõrgetasemelisel MK-etapil finaali

18:44

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

18:11

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

17:35

Maailmameistri alistanud Aktas jäi judo EM-il jagama viiendat kohta Uuendatud

17:08

Zahovaiko: saime siit paraja portsu enesekindlust juurde

16:51

Eesti jäähokikoondis jäi kahes kontrollmängus Leedule alla

15:46

Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

15:00

Mark Lajal naaseb võistluspausilt Koreas

14:46

Bunker väljus kaotusseisust ja asus finaalseeriat juhtima

14:22

Tallinnas selgusid Eesti karikavõitjad kulturismis ja fitnessis

13:03

Real Sociedad krooniti kolmandat korda Hispaania karikavõitjaks

12:27

Mattias Käidi klubi lahutab Šveitsi meistritiitlist veel üks võit

11:37

Idakonverentsi parima jaoks algas Stanley Cup edukalt

11:00

Heina klubi kodumängus sai näha tulevärki ja eemaldamisi

10:29

Tottenham Hotspur oli lähedal, aga võiduta aasta jätkub

09:48

Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

loetumad

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

09:15

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

18.04

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

19:24

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

18.04

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

